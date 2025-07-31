"Бавовна" в российской Пензе. Дроны попали в оборонный радиозавод — видео

Утром 31 июля дроны атаковали в российской Пензе радиозавод. После взрыва на оборонном предприятии начался пожар.
Главные тезисы
- Дроны атаковали оборонный радиозавод в Пензе, производителя важной вычислительной техники для Минобороны.
- Атакованное предприятие играет ключевую роль в обеспечении потребностей российских вооруженных сил, в том числе производя пункты управления боевыми действиями ПВО.
"Бавовна" в российской Пензе: горит оборонный радиозавод
«Прям на ВЭМ летит!» — жители Пензы на видео ранее заявили, что БПЛА атаковали завод ВЭМ — это предприятие теперь называется «ЭВТ имени В. А. Ревунова» и производит, в частности, вычислительную технику для Минобороны
Рядом с ним находится единственный российский оборонный завод, производящий пункты управления боевыми действиями подразделений ПВО — АО «Радиозавод».
11 апреля 2023 г. предприятие включено в список санкций Канады «организаций причастных к войне Путина». Завод расположен по улице Гагарина, 13.
В нескольких сотнях метров от него находится другой крупнейший оборонный завод — АО «Радиозавод». Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, целью атаки был именно он.
По его словам, это предприятие специализируется на производстве современных средств связи для российских вооруженных сил.
мобильных комплексов управления;
систем автоматизированного боевого управления;
радиостанций для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и Ракетных войск стратегического назначения;
модернизированных командно-штабных машин (КШИ) на базе бронетехники.
По оценке Коваленко это важное предприятие, которое обеспечивает критические потребности российской армии, а его поражение может иметь последствия для системы управления войсками РФ.
АО "Радиозавод" — это единственный производитель пунктов управления боевыми действиями подразделений ПВО сухопутных войск. С 2013 года предприятие входит в холдинг АО "Росэлектроника" (ДК "Ростехнологии").
Летом 2023 АО «Радиозавод» представил губернатору Олегу Мельниченко свой новый комплекс противовоздушной обороны (ПВО), который может использоваться для борьбы с беспилотниками.
Завод находится под санкциями США, ЕС и Канады.
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