Масштабная "бавовна" в России. Дроны поразили вражескую подстанцию — видео

В течение ночи 27 июля украинские дроны успешно атаковали разные регионы страны-агрессорки. Так, известно, что беспилотники ударили по подстанции в районе железной дороги поселка Октябрьской Волгоградской области России, питающей железнодорожные пути.
Главные тезисы
- Власти РФ не раскрывают точное количество дронов, атаковавших ее территории, однако их было больше 100.
- Под удары попали вражеские силы в оккупированном Крыму.
"Бавовна" в России 27 июля — первые подробности
Как утверждает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, из-за падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.
На фоне последних событий Росавиация объявила о введении ограничений в работе аэропорта Волгограда на прием и выпуск самолетов.
Что интересно, пользователи сети уже геолоцировали кадры с места пожара после атаки и пришли к выводу, что дроны попали в электроподстанцию, снабжающую электроэнергию железнодорожным путем.
Министерство обороны России утверждает, что в минувшую ночь их ПВО уничтожила и перехватила 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
36 — над территорией Брянской области,
21 — над территорией Смоленской области,
10 — над территорией Калужской области,
по 9 — над территориями Волгоградской и Ростовской областей,
по 2 — над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря,
по 1 — над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.
А также 4 над оккупированным Крымом.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-