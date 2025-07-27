Масштабная "бавовна" в России. Дроны поразили вражескую подстанцию — видео
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Масштабная "бавовна" в России. Дроны поразили вражескую подстанцию — видео

"Бавовна" в России 27 июля - первые подробности
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Источник:  online.ua

В течение ночи 27 июля украинские дроны успешно атаковали разные регионы страны-агрессорки. Так, известно, что беспилотники ударили по подстанции в районе железной дороги поселка Октябрьской Волгоградской области России, питающей железнодорожные пути.

Главные тезисы

  • Власти РФ не раскрывают точное количество дронов, атаковавших ее территории, однако их было больше 100.
  • Под удары попали вражеские силы в оккупированном Крыму.

"Бавовна" в России 27 июля — первые подробности

Как утверждает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, из-за падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.

На фоне последних событий Росавиация объявила о введении ограничений в работе аэропорта Волгограда на прием и выпуск самолетов.

Продолжается системная работа по выведению из строя важных железнодорожных сообщений врага, которые используются для перебрасывания военной логистики (оккупационной армии РФ — ред.) — пишет телеграмм-канал Exilenova+.

Что интересно, пользователи сети уже геолоцировали кадры с места пожара после атаки и пришли к выводу, что дроны попали в электроподстанцию, снабжающую электроэнергию железнодорожным путем.

Министерство обороны России утверждает, что в минувшую ночь их ПВО уничтожила и перехватила 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

  • 36 — над территорией Брянской области,

  • 21 — над территорией Смоленской области,

  • 10 — над территорией Калужской области,

  • по 9 — над территориями Волгоградской и Ростовской областей,

  • по 2 — над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря,

  • по 1 — над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.

  • А также 4 над оккупированным Крымом.

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