Масштабная "бавовна" в России. Дроны поразили вражескую подстанцию — видео

В течение ночи 27 июля украинские дроны успешно атаковали разные регионы страны-агрессорки. Так, известно, что беспилотники ударили по подстанции в районе железной дороги поселка Октябрьской Волгоградской области России, питающей железнодорожные пути.

"Бавовна" в России 27 июля — первые подробности

Как утверждает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, из-за падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.

На фоне последних событий Росавиация объявила о введении ограничений в работе аэропорта Волгограда на прием и выпуск самолетов.

Продолжается системная работа по выведению из строя важных железнодорожных сообщений врага, которые используются для перебрасывания военной логистики (оккупационной армии РФ — ред.) — пишет телеграмм-канал Exilenova+. Поделиться

Что интересно, пользователи сети уже геолоцировали кадры с места пожара после атаки и пришли к выводу, что дроны попали в электроподстанцию, снабжающую электроэнергию железнодорожным путем.

Министерство обороны России утверждает, что в минувшую ночь их ПВО уничтожила и перехватила 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: