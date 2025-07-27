Масштабна "бавовна" у Росії. Дрони уразили ворожу підстанцію — відео

Протягом ночі 27 липня українські дрони успішно атакували різні регіони країни-агресорки. Так, відомо, що безпілотники вдарили по підстанції в районі залізниці селища Октябрьський Волгоградської області Росії, яка живить залізничні шляхи.
Головні тези:
- Влада РФ не розкриває точну кількість дронів, які атакували її території, однак їх було понад 100.
- Під удари також потрапили ворожі сили в окупованому Криму.
“Бавовна” в Росії 27 липня — перші подробиці
Як стверджує губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, через падіння уламків дронів порушено електроживлення у контактній мережі залізниці в Октябрьському районі.
На тлі останніх подій "Росавіація" оголосила про введення обмежень у роботі аеропорту Волгограда на прийом і випуск літаків.
Що цікаво, користувачі мережі вже геолокували кадри з місця пожежі після атаки і дійшли висновку, що дрони влучили у електропідстанцію, яка постачає електроенергію залізничним шляхам.
Міністерство оборони Росії стверджує, що протягом минулої ночі їхня ППО знищила та перехопила 99 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:
36 — над територією Брянської області,
21 — над територією Смоленської області,
10 — над територією Калузької області,
по 9 — над територіями Волгоградської та Ростовської областей,
по 2 — над територіями Воронезької, Курської областей та над акваторією Чорного моря,
по 1 — над територіями Московського регіону, Нижегородської, Орловської та Тамбовської областей.
А також 4 — над окупованим Кримом.
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