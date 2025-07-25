У різних регіонах Росії гримить гучна "бавовна" — відео

Протягом ночі 25 липня понад сотня українських дронів атакувала щонайменше 10 областей країни-агресорки РФ. Цього разу під удари безпілотників потрапили Ростовська й Бєлгородська область, Ставропольський край, а також інші регіони Росії.

“Бавовна” в Росії 25 липня — що відомо

Як стверджують місцеві мешканці, чимало вибухів гриміло в Новочеркаську Ростовської області та Невинномиську Ставропольського краю.

Під удар українських дронів потрапило ВАТ "Невинномиський Азот" — російське хімічне підприємство, великий виробник азотних добрив і аміаку, який є частиною групи "ЄвроХім".

На атаку одразу відреагував мер Невинномиська Михайло Міненков:

Перебуваю на місці. Ситуацію контролюємо. Прошу всіх не панікувати і не поширювати чутки. 37 прильотів, без втрат, без руйнувань у місті, — заявив він. Поширити

Що цікаво, мер також "наполегливо просив" не публікувати і не надсилати один одному фото та відео атаки та її наслідків.

Окрім того, наголошується, що Владикавказі, Грозному, Мінеральних Водах, Нальчику, Ставрополі, Тамбові та Сочі деякий час не працювали аеропорти.

Міністерство оборони Росії стверджує, що протягом ночі їхня ППО нібито змогла знешкодити 105 українських дронів: