В разных регионах России гремит громкая "бавовна" — видео

В течение ночи 25 июля более сотни украинских дронов атаковали по меньшей мере 10 областей страны-агрессорки РФ. В этот раз под удары беспилотников попали Ростовская и Белгородская область, Ставропольский край, а также другие регионы России.
Главные тезисы
- Дроны второй раз за последние 2 месяца атаковали химзавод "Азот".
- Среди гражданского населения никто не пострадал.
"Бавовна" в России 25 июля — что известно
Как утверждают местные жители, много взрывов раздавалось в Новочеркасске Ростовской области и Невинномыске Ставропольского края.
Под удар украинских дронов попало ОАО "Невинномысский Азот" — российское химическое предприятие, крупный производитель азотных удобрений и аммиака, являющийся частью группы "ЕвроХим".
На атаку сразу отреагировал мэр Невинномыска Михаил Миненков:
Что интересно, мэр также "упорно просил" не публиковать и не посылать друг другу фото и видео атаки и ее последствий.
Кроме того, указано, что в Владикавказе, Грозном, Минеральных Водах, Нальчике, Ставрополе, Тамбове и Сочи некоторое время не работали аэропорты.
Министерство обороны России утверждает, что в течение ночи их ПВО якобы смогла обезвредить 105 украинских дронов:
26 дронов якобы сбили над Белгородской областью,
25 — над Брянской,
23 — над Ростовской,
8 — над Краснодарским краем,
5 — над Ставропольским краем,
по 3 — над Курской и Тамбовской областями,
2 — над Воронежской,
1 — над Орловской областью,
9 — над акваторией Азовского моря.
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