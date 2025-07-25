В разных регионах России гремит громкая "бавовна" — видео
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В разных регионах России гремит громкая "бавовна" — видео

"Бавовна" в России 25 июля - что известно
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Источник:  online.ua

В течение ночи 25 июля более сотни украинских дронов атаковали по меньшей мере 10 областей страны-агрессорки РФ. В этот раз под удары беспилотников попали Ростовская и Белгородская область, Ставропольский край, а также другие регионы России.

Главные тезисы

  • Дроны второй раз за последние 2 месяца атаковали химзавод "Азот".
  • Среди гражданского населения никто не пострадал.

"Бавовна" в России 25 июля — что известно

Как утверждают местные жители, много взрывов раздавалось в Новочеркасске Ростовской области и Невинномыске Ставропольского края.

Под удар украинских дронов попало ОАО "Невинномысский Азот" — российское химическое предприятие, крупный производитель азотных удобрений и аммиака, являющийся частью группы "ЕвроХим".

На атаку сразу отреагировал мэр Невинномыска Михаил Миненков:

Нахожусь на месте. Ситуацию контролируем. Прошу всех не паниковать и не распространять слухи. 37 прилетов, без потерь, без разрушений в городе, — заявил он.

Что интересно, мэр также "упорно просил" не публиковать и не посылать друг другу фото и видео атаки и ее последствий.

Кроме того, указано, что в Владикавказе, Грозном, Минеральных Водах, Нальчике, Ставрополе, Тамбове и Сочи некоторое время не работали аэропорты.

Министерство обороны России утверждает, что в течение ночи их ПВО якобы смогла обезвредить 105 украинских дронов:

  • 26 дронов якобы сбили над Белгородской областью,

  • 25 — над Брянской,

  • 23 — над Ростовской,

  • 8 — над Краснодарским краем,

  • 5 — над Ставропольским краем,

  • по 3 — над Курской и Тамбовской областями,

  • 2 — над Воронежской,

  • 1 — над Орловской областью,

  • 9 — над акваторией Азовского моря.

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