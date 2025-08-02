"Бавовна" у Волгоградській області РФ. Магістральний газопровід зупинив роботу — джерела

У Російській Федерації після вибухів вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія-Центр". Про це ONLINE.UA повідомили джерела в українських спецслужбах.
Головні тези:
- Після вибухів магістральний газопровід Центральна Азія - Центр вийшов з ладу у Волгоградській області РФ.
- Газопровід транспортує природний газ з Туркменістану до Росії через Узбекистан та Казахстан.
- Російська армія та промислові підприємства, такі як Демихівський машинобудівний завод та інші, зазнали значних збитків.
Магістральний газопровід у Волгоградській області РФ зупинив роботу після вибухів
За даними джерел, 2 серпня на території Волгоградської області вийшов з ладу магістральний газогон "Центральна азія — Центр".
Він є системою газопроводів, що належить "Газпрому" і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до Росії.
Відомо, що після повідомлень про вибухи до газопроводу виїхали російські екстрені служби.
Варто зауважити, що дана магістраль забезпечує енергією такі об’єкти ВПК РФ як "Демихівський машинобудівний завод", "Російська літакобудівельна корпорація МІГ (виробничий комплекс № 1)", завод по виготовленні набоїв "Магнум-к" та інші.
Представники російської газотранспортної компанії яка забезпечує російську армію наразі підраховують збитки. Повідомляється, що транспортування газу магістральним газогоном "Центральна Азія-Центр" у Волгоградській області зупинене на невизначений термін.
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