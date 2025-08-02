"Бавовна" у Волгоградській області РФ. Магістральний газопровід зупинив роботу — джерела

У Російській Федерації після вибухів вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія-Центр". Про це ONLINE.UA повідомили джерела в українських спецслужбах.

Магістральний газопровід у Волгоградській області РФ зупинив роботу після вибухів

За даними джерел, 2 серпня на території Волгоградської області вийшов з ладу магістральний газогон "Центральна азія — Центр".

Він є системою газопроводів, що належить "Газпрому" і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до Росії.

Відомо, що після повідомлень про вибухи до газопроводу виїхали російські екстрені служби.

Зі слів місцевих мешканців в районі села Динамівське Нехаївського району Волгоградської області перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади з метою ліквідації наслідків вибуху. Поширити

Варто зауважити, що дана магістраль забезпечує енергією такі об’єкти ВПК РФ як "Демихівський машинобудівний завод", "Російська літакобудівельна корпорація МІГ (виробничий комплекс № 1)", завод по виготовленні набоїв "Магнум-к" та інші.