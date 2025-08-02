"Бавовна" в Волгоградской области РФ. Магистральный газопровод остановил работу — источники

В Российской Федерации после взрывов вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр". Об этом сообщили источники в украинских спецслужбах.

Магистральный газопровод в Волгоградской области остановил работу после взрывов

По данным источников, 2 августа на территории Волгоградской области вышел из строя магистральный газогон "Центральная азия - Центр".

Он является системой газопроводов, принадлежащей "Газпрому" и транспортирующей природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

Известно, что после сообщений о взрывах в газопровод выехали российские экстренные службы.

По словам местных жителей, в районе села Динамовское Нехаевского района Волгоградской области находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады с целью ликвидации последствий взрыва. Поделиться

Следует заметить, что данная магистраль обеспечивает энергией такие объекты ВПК РФ как "Демиховский машиностроительный завод", "Российская самолетостроительная корпорация МИГ (производственный комплекс №1)", завод по изготовлению патронов "Магнум-к" и другие.