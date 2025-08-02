"Бавовна" в Волгоградской области РФ. Магистральный газопровод остановил работу — источники
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

"Бавовна" в Волгоградской области РФ. Магистральный газопровод остановил работу — источники

бавовна
Читати українською
Источник:  online.ua

В Российской Федерации после взрывов вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр". Об этом сообщили источники в украинских спецслужбах.

Главные тезисы

  • В результате взрыва магистрального газопровода Центральная Азия - Центр в Волгоградской области РФ, промышленные предприятия понесли значительные убытки.
  • Магистральный газопровод обеспечивал энергией объекты ВПК РФ, включая Демиховский машиностроительный завод.

Магистральный газопровод в Волгоградской области остановил работу после взрывов

По данным источников, 2 августа на территории Волгоградской области вышел из строя магистральный газогон "Центральная азия - Центр".

Он является системой газопроводов, принадлежащей "Газпрому" и транспортирующей природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

Известно, что после сообщений о взрывах в газопровод выехали российские экстренные службы.

По словам местных жителей, в районе села Динамовское Нехаевского района Волгоградской области находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады с целью ликвидации последствий взрыва.

Следует заметить, что данная магистраль обеспечивает энергией такие объекты ВПК РФ как "Демиховский машиностроительный завод", "Российская самолетостроительная корпорация МИГ (производственный комплекс №1)", завод по изготовлению патронов "Магнум-к" и другие.

Представители российской газотранспортной компании, которая обеспечивает российскую армию, сейчас подсчитывают убытки. Сообщается, что транспортировка газа по магистральному газопроводу "Центральная Азия-Центр" в Волгоградской области остановлена на неопределенный срок.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России взорвался газопровод. Пламя видно за десятки километров
В России взорвался газопровод. Пламя видно за десятки километров
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лавров цинично обвинил Украину в атаках на газопровод "Турецкий поток"
Лавров
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР уничтожило важный для ВПК России газопровод в Тюменской области — источники
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?