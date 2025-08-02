"Бавовна" в Волгоградской области РФ. Магистральный газопровод остановил работу — источники

В Российской Федерации после взрывов вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр". Об этом сообщили источники в украинских спецслужбах.
Главные тезисы
- В результате взрыва магистрального газопровода Центральная Азия - Центр в Волгоградской области РФ, промышленные предприятия понесли значительные убытки.
- Магистральный газопровод обеспечивал энергией объекты ВПК РФ, включая Демиховский машиностроительный завод.
Магистральный газопровод в Волгоградской области остановил работу после взрывов
По данным источников, 2 августа на территории Волгоградской области вышел из строя магистральный газогон "Центральная азия - Центр".
Он является системой газопроводов, принадлежащей "Газпрому" и транспортирующей природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.
Известно, что после сообщений о взрывах в газопровод выехали российские экстренные службы.
Следует заметить, что данная магистраль обеспечивает энергией такие объекты ВПК РФ как "Демиховский машиностроительный завод", "Российская самолетостроительная корпорация МИГ (производственный комплекс №1)", завод по изготовлению патронов "Магнум-к" и другие.
Представители российской газотранспортной компании, которая обеспечивает российскую армию, сейчас подсчитывают убытки. Сообщается, что транспортировка газа по магистральному газопроводу "Центральная Азия-Центр" в Волгоградской области остановлена на неопределенный срок.
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