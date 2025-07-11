ГУР уничтожило важный для ВПК России газопровод в Тюменской области — источники
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ГУР уничтожило важный для ВПК России газопровод в Тюменской области — источники

бавовна
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Источник:  online.ua

Вечером 10 июля в российском городе Лангепас в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области РФ взорвался газопровод. Он обеспечивает русский военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Главные тезисы

  • Спецоперация ГУР привела к уничтожению важного газопровода, обеспечивающего ВПК России, что может вызвать значительные материальные убытки.
  • Происшествие в Тюменской области может повлиять на отношения между центром и регионами, стимулируя местное население к выступлениям за независимость.
  • В результате спецоперации был нанесен ущерб в размере не менее 1.3 млн долларов, и восстановление газопровода займет около месяца.

Спецоперация ГУР: уничтожен газопровод в Тюменской области РФ

По информации источников, в результате спецоперации был уничтожен участок крупного магистрального газопровода, обслуживающего предприятия российского ВПК в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях.

Пропускная способность пораженного газопровода — 2,6 млрд м куб природного газа в год. Учитывая расстояние между газовыми компрессорными станциями (около 20 км), в двух поврежденных взрывами трубах находилось примерно 4 112 000 м 3 газа.

Поскольку цена 1 000 м 3 газа составляет около 350 долл., размер лишь одномоментного нанесенного ущерба составляет по меньшей мере 1.3 млн дол.

Собеседник в ГУР объясняет, что работы по восстановлению и тестированию газопровода продлятся около одного месяца, ведь поврежденные трубы расположены в болотистой местности, что затрудняет работу ремонтных бригад и приведет к уменьшению объема поставки газа на указанный период до 25 млн м 3 .

По сообщению местных СМИ, в результате мощных взрывов местное население было "глубоко обеспокоено". На место происшествия сразу выехали экстренные службы и ремонтные бригады.

Скрин из медиа

Западной Сибири, с его богатейшими природными недрами, который буквально кормит Москву и позволяет жить Кремлю в роскоши, стоит в очередной раз задуматься о своем отдельном будущем. Есть ощущение, что когда местные начнут активно выступать за собственную независимость от центра, подобные "непонятные взрывы" прекратятся, сибиряки больше не будут гибнуть за путинские интересы на т.н. "СВО", а регион расцветет благодаря своим природным богатствам. К тому же моменту, очевидно, то здесь, то там будет "что-то происходит" с ГУРкотом, взрывами и бешеным ущербом, — прокомментировал событие собеседник по ГУР.

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