Вечером 10 июля в российском городе Лангепас в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области РФ взорвался газопровод. Он обеспечивает русский военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Главные тезисы
- Спецоперация ГУР привела к уничтожению важного газопровода, обеспечивающего ВПК России, что может вызвать значительные материальные убытки.
- Происшествие в Тюменской области может повлиять на отношения между центром и регионами, стимулируя местное население к выступлениям за независимость.
- В результате спецоперации был нанесен ущерб в размере не менее 1.3 млн долларов, и восстановление газопровода займет около месяца.
Спецоперация ГУР: уничтожен газопровод в Тюменской области РФ
По информации источников, в результате спецоперации был уничтожен участок крупного магистрального газопровода, обслуживающего предприятия российского ВПК в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях.
Поскольку цена 1 000 м 3 газа составляет около 350 долл., размер лишь одномоментного нанесенного ущерба составляет по меньшей мере 1.3 млн дол.
Собеседник в ГУР объясняет, что работы по восстановлению и тестированию газопровода продлятся около одного месяца, ведь поврежденные трубы расположены в болотистой местности, что затрудняет работу ремонтных бригад и приведет к уменьшению объема поставки газа на указанный период до 25 млн м 3 .
По сообщению местных СМИ, в результате мощных взрывов местное население было "глубоко обеспокоено". На место происшествия сразу выехали экстренные службы и ремонтные бригады.
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