Западной Сибири, с его богатейшими природными недрами, который буквально кормит Москву и позволяет жить Кремлю в роскоши, стоит в очередной раз задуматься о своем отдельном будущем. Есть ощущение, что когда местные начнут активно выступать за собственную независимость от центра, подобные "непонятные взрывы" прекратятся, сибиряки больше не будут гибнуть за путинские интересы на т.н. "СВО", а регион расцветет благодаря своим природным богатствам. К тому же моменту, очевидно, то здесь, то там будет "что-то происходит" с ГУРкотом, взрывами и бешеным ущербом, — прокомментировал событие собеседник по ГУР.