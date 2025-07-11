Західному Сибіру, з його багатющим природними надрами, який буквально годує Москву і дозволяє жити Кремлю в розкошах, варто вчергове задуматися про своє окремішнє майбутнє. Є відчуття, що коли місцеві почнуть активно виступати за власну незалежність від центру, подібні "незрозумілі вибухи" припиняться, сибіряки більше не будуть гинути за путінські інтереси на т.зв. "СВО", а регіон розцвіте завдяки своїм природним багатствам. До того ж моменту, очевидно, то тут, то там буде "что-то проісходіть" з ГУРкотом, вибухами та шаленими збитками, — прокоментував подію співрозмовник з ГУР.