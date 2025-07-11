ГУР знищило важливий для ВПК Росії газогін у Тюменській області — джерела

Увечері 10 липня в російському місті Лангепас, що в Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області РФ, вибухнув газогін. Він забезпечує російський військово-промисловий комплекс (ВПК). Про це ONLINE.UA повідомили джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Головні тези:
- Спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України призвела до знищення важливого газогону, який забезпечує ВПК Росії у різних регіонах.
- Порушення роботи газогону може призвести до значних матеріальних збитків для російського ВПК внаслідок обмеження постачання газу.
- Події в Тюменській області можуть вплинути на стосунки між центром та регіонами Росії, спонукуючи місцеве населення до виступів за власну незалежність.
Спецоперація ГУР: знищено газогін у Тюменській області РФ
За інформацією джерел, унаслідок спецоперації було знищено ділянку великого магістрального газогону, який обслуговує підприємства російського ВПК у Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях.
Оскільки ціна 1 000 м3 газу наразі становить близько 350 дол, розмір лише одномоментної завданої шкоди становить щонайменше 1.3 млн дол.
Співрозмовник у ГУР пояснює, що роботи з відновлення та тестування газогону триватимуть близько одного місяця, адже пошкоджені труби розташовані в болотистій місцевості, що ускладнює роботу ремонтних бригад та призведе до зменшення обсягу постачання газу на вказаний період до 25 млн м3. Це своєю чергою призведе до непрямих матеріальних збитків на майже 76 млн дол США.
За повідомленням місцевих ЗМІ, внаслідок потужних вибухів місцеве населення було "глибоко стурбоване". На місце події відразу виїхали екстрені служби та ремонтні бригади.
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