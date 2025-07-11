ГУР ідентифікувало ще 20 танкерів тіньового флоту РФ

ГУР МО України на порталі War&Sanctions публікує інформацію про 20 нафтових танкерів “тіньового флоту” РФ та 11 суден іранської “армади привидів”.
Головні тези:
- Головне управління розвідки Міноборони України ідентифікувало 20 танкерів російського “тіньового флоту”, які забезпечують морські експортні потоки нафти та нафтопродуктів.
- Російські танкери використовують оманливі та високоризиковані практики судноплавства, не маючи належного західного страхування.
- Іранська “армада привидів” також забезпечує значні нафтові прибутки, що дозволяє Ірану продовжувати розробляти та розповсюджувати зброю, проводячи дестабілізаційну діяльність.
ГУР розвідало дані про нові танкери тіньового флоту РФ
Відтепер розділ “Тіньовий флот” на порталі War&Sanctions містить дані про 626 суден тіньового танкерного флоту рф та Ірану загальним дедвейтом майже 67 млн метричних тонн.
Щоб забезпечити надходження від експорту викопного палива агресор продовжує розширювати мережу “тіньового флоту”, залучаючи нові застарілі танкери, зареєстровані не лише в рф, а й на “примарних” власників та менеджерів у дружніх до рф юрисдикціях (Сейшельські острови, КНР, Сінгапур, Азербайджан, Індія), що ходять під “парасолькою” зручних прапорів Панами, рф, Сьєрра-Леоне тощо.
Частина ідентифікованих танкерів пов’язана з російськими компаніями, у тому числі підсанкційними, зокрема: АТ "волготанкер", ТОВ "волготранс", ТОВ "роузвуд шиппінг", ТОВ "енея", ТОВ "сбк долина", ТОВ "рідні поля", а також ТОВ "стаксель".
ТОВ "стаксель" перевозило мазут танкером “волгонєфть-212”, який затонув у грудні минулого року в районі Керченської протоки. Аварія призвела до розливу мазуту та екологічної катастрофи.
Деякі з ідентифікованих нафтотанкерів заходять до портів тимчасово окупованого українського Криму.
Іранський уряд щороку виділяє своїм збройним силам мільярди нафтодоларів, фінансуючи розробки БпЛА, сотні яких щоночі атакують мирні українські міста.
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