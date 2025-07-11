ГУР идентифицировало еще 20 танкеров теневого флота РФ

ГУР МО Украины на портале War&Sanctions публикует информацию о 20 нефтяных танкерах "теневого флота" РФ и 11 судах иранской "армады привидений".
Главные тезисы
- ГУР МО Украины опубликовало информацию об идентификации 20 танкеров российского “теневого флота” и 11 судов иранской “армады привидений”.
- Российские танкеры использовали обманчивые и высокорискованные практики судоходства без должного западного страхования.
- Иранская “армада привидений” приносит значительные нефтяные прибыли, способствуя дестабилизации и финансированию разработок оружия.
ГУР разведало данные о новых танкерах теневого флота РФ
Теперь раздел "Теневой флот" на портале War&Sanctions содержит данные о 626 судах теневого танкерного флота России и Ирана общим дедвейтом почти 67 млн метрических тонн.
Чтобы обеспечить поступление от экспорта ископаемого топлива, агрессор продолжает расширять сеть "теневого флота", привлекая новые устаревшие танкеры, зарегистрированные не только в России, но и на "призрачных" владельцев и менеджеров в дружественных России. юрисдикциях. Панамы, Рф, Сьерра-Леоне и т.д.
Часть идентифицированных танкеров связана с российскими компаниями, в том числе подсанкционными, в частности: АО "Волготанкер", ООО "Волготранс", ООО "Роузвуд Шиппинг", ООО "Энея", ООО "СБК долина", ООО "Родные поля", а также ООО "Стаксель".
ООО "стаксель" перевозило мазут танкером "волгонефть-212", который затонул в декабре прошлого года в районе Керченского пролива. Авария привела к разливу мазута и экологической катастрофе.
Некоторые из идентифицированных нефтетанкеров заходят в порты временно оккупированного украинского Крыма.
Иранское правительство ежегодно выделяет своим вооруженным силам миллиарды нефтедолларов, финансируя разработки БПЛА, сотни которых каждую ночь атакуют мирные украинские города.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-