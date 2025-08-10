Понад 120 дронів атакували різні регіони Росії — відео потужної "бавовни"

Уночі 10 серпня у різних регіонах країни-агресорки Росії лунали гучні вибухи, після яких спалахували масштабні пожежі. Міноборони РФ офіційно підтвердило, що це наслідки нової атаки України. Однією з головних цілей повітряного нападу став нафтопереробний завод у Саратові.

“Бавовна” в Росії 10 серпня — важливі подробиці

Як стверджують місцеві мешканці, під масовану атаку дронів потрапив Саратов.

Росіяни публікують у мережі фото та відео, на яких чути звуки, схожі на роботу безпілотників.

Окрім того, видно роботу систем протиповітряної оборони.

Також згодом прогримів гучних вибух, після якого на території НПЗ спалахнула масштабна пожежа.

Роботу ППО та потужні вибухи чули також мешканці Липецька та Воронежа.

Міноборони Росії стверджує, що їхні сили ППО нібито знищили і перехопили 121 український БпЛА над 15 регіонами країни.

29 — нібито збили над Краснодарським краєм,

15 — над тимчасово окупованим Кримом,

13 — над Брянською областю,

12 — над Бєлгородською,

9 — над Воронезькою,

8 — над Саратовською,

8 — над Ставропольським краєм,

7 — над Калузькою,

6 — над Тульською,

5 — над Ростовською,

4 — над Рязанською,

2 — над акваторією Азовського моря,

по 1 — над Смоленською, Орловською і Тверською областями.