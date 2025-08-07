"Бавовна" у Волгоградській області РФ — вибухи лунали на двох залізничних станціях

У ніч на 7 серпня Волгоградська область РФ зазнала атаки дронів. Зокрема безпілотники летіли на дві залізничні станції.
Головні тези:
- У ніч на 7 серпня дві залізничні станції у Волгоградській області РФ стали мішенями атак дронів.
- Силами ППО була відбита атака безпілотників, але наслідками стали пожежа на одній станції та уламки ліквідованого БПЛА на іншій.
- Наразі рух залізничного транспорту в регіоні, за словами губернатора, здійснюється в штатному режимі.
"Бавовна" у Волгоградській області РФ: що відомо
Губернатор регіону Андрій Бочаров стверджує, що сили ППО нібито відбили атаку дронів і постраждалих немає.
Однак не обійшлося без пошкоджень, адже під атакою були дві залізничні станції.
Він також додав, що рух залізничного транспорту здійснюється нібито в штатному режимі.
Міноборони заявило, буцімто за ніч над РФ і анексованим Кримом збито 82 українські БпЛА.
31 - над акваторією Азовського моря, 11 - над територією Республіки Крим, 10 - над територією Ростовської області, 9 - над територією Краснодарського краю, 8 - над акваторією Чорного моря, 7 - над територією Волгоградської області, 4 - над територією Білгородської області, 1 над територією Білгород територією Орловської області.
