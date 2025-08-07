"Бавовна" у Волгоградській області РФ — вибухи лунали на двох залізничних станціях

У ніч на 7 серпня Волгоградська область РФ зазнала атаки дронів. Зокрема безпілотники летіли на дві залізничні станції.

"Бавовна" у Волгоградській області РФ: що відомо

Губернатор регіону Андрій Бочаров стверджує, що сили ППО нібито відбили атаку дронів і постраждалих немає.

Однак не обійшлося без пошкоджень, адже під атакою були дві залізничні станції.

На залізничній станції Суровикине виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно усувається пожежними службами. На залізничній станції Максима Горького наразі працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА - пошкоджень об'єктів немає. Поширити

Він також додав, що рух залізничного транспорту здійснюється нібито в штатному режимі.

Міноборони заявило, буцімто за ніч над РФ і анексованим Кримом збито 82 українські БпЛА.