В ночь на 7 августа Волгоградская область РФ подверглась атаке дронов. В частности, беспилотники летели на две железнодорожные станции.
Главные тезисы
- Ночью 7 августа Волгоградская область подверглась атаке дронов, которые напали на две железнодорожные станции.
- Силы ПВО будто бы смогли отразить атаку беспилотников, однако на одной станции произошел пожар, на другой остались обломки ликвидированного БПЛА.
"Бавовна" в Волгоградской области РФ: что известно
Губернатор региона Андрей Бочаров утверждает, что силы ПВО якобы отразили атаку дронов и пострадавших нет.
Однако не обошлось без повреждений, ведь под атакой находились две железнодорожные станции.
Он также добавил, что движение железнодорожного транспорта осуществляется якобы в штатном режиме.
Минобороны заявило, будто за ночь над РФ и аннексированным Крымом сбиты 82 украинских БПЛА.
31 — над акваторией Азовского моря; 11 — над территорией Республики Крым; 10 — над территорией Ростовской области; 9 — над территорией Краснодарского края; 8 — над акваторией Черного моря; 7 — над территорией Волгоградской области; 4 — над территорией Белгородской области;
