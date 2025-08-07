"Бавовна" в Волгоградской области РФ — взрывы раздавались на двух железнодорожных станциях
"Бавовна" в Волгоградской области РФ — взрывы раздавались на двух железнодорожных станциях

В ночь на 7 августа Волгоградская область РФ подверглась атаке дронов. В частности, беспилотники летели на две железнодорожные станции.

  • Ночью 7 августа Волгоградская область подверглась атаке дронов, которые напали на две железнодорожные станции.
  • Силы ПВО будто бы смогли отразить атаку беспилотников, однако на одной станции произошел пожар, на другой остались обломки ликвидированного БПЛА.

"Бавовна" в Волгоградской области РФ: что известно

Губернатор региона Андрей Бочаров утверждает, что силы ПВО якобы отразили атаку дронов и пострадавших нет.

Однако не обошлось без повреждений, ведь под атакой находились две железнодорожные станции.

На железнодорожной станции Суровикине возник пожар в административном здании, которое оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет.

Он также добавил, что движение железнодорожного транспорта осуществляется якобы в штатном режиме.

Минобороны заявило, будто за ночь над РФ и аннексированным Крымом сбиты 82 украинских БПЛА.

31 — над акваторией Азовского моря; 11 — над территорией Республики Крым; 10 — над территорией Ростовской области; 9 — над территорией Краснодарского края; 8 — над акваторией Черного моря; 7 — над территорией Волгоградской области; 4 — над территорией Белгородской области;

