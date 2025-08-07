"Бавовна" в Волгоградской области РФ — взрывы раздавались на двух железнодорожных станциях

В ночь на 7 августа Волгоградская область РФ подверглась атаке дронов. В частности, беспилотники летели на две железнодорожные станции.

"Бавовна" в Волгоградской области РФ: что известно

Губернатор региона Андрей Бочаров утверждает, что силы ПВО якобы отразили атаку дронов и пострадавших нет.

Однако не обошлось без повреждений, ведь под атакой находились две железнодорожные станции.

На железнодорожной станции Суровикине возник пожар в административном здании, которое оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет. Поделиться

Он также добавил, что движение железнодорожного транспорта осуществляется якобы в штатном режиме.

Минобороны заявило, будто за ночь над РФ и аннексированным Крымом сбиты 82 украинских БПЛА.