Встреча Трампа и Путина. О чем договорились Стармер и Макрон
Категория
Политика
Дата публикации

Встреча Трампа и Путина. О чем договорились Стармер и Макрон

Стармер и Макрон привлечены к подготовке встречи
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Британский премьер Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон смогли договориться об активном взаимодействии с президентом США Дональдом Трампом в подготовке его предстоящей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Стармер и Макрон будут защищать интересы Украины и Европы во время подготовки к встрече Трампа и Путина.
  • Президент США готов прислушаться к мнениям союзников Киева.

Стармер и Макрон привлечены к подготовке встречи

Офис главы британского правительства официально подтвердил, что 9 августа лидеры Великобритании и Франции подробно обсудили последние события в Украине.

Они заявили о своей неизменной поддержке президенту Украины Владимиру Зеленскому и "усилиям, направленным на обеспечение справедливого и длительного мира для украинского народа".

Также в центре внимания Стармера и Макрона усилия американского лидера Дональда Трампа в мирном процессе.

Они приветствуют его инициативы по прекращению боевых действий. Кроме того, политики смогли договориться тесно координировать позиции в преддверии встречи Трампа с Путиным.

Стармер и Макрон будут оставаться в тесном контакте для согласования последующих решений в рамках международных усилий по урегулированию войны РФ против Украины.

Стоит отметить, что президент Франции публично настаивает на необходимости участия Украины и Европы в мирном урегулировании войны.

