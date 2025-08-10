Встреча Трампа и Путина. О чем договорились Стармер и Макрон

Британский премьер Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон смогли договориться об активном взаимодействии с президентом США Дональдом Трампом в подготовке его предстоящей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Стармер и Макрон привлечены к подготовке встречи

Офис главы британского правительства официально подтвердил, что 9 августа лидеры Великобритании и Франции подробно обсудили последние события в Украине.

Они заявили о своей неизменной поддержке президенту Украины Владимиру Зеленскому и "усилиям, направленным на обеспечение справедливого и длительного мира для украинского народа".

Также в центре внимания Стармера и Макрона усилия американского лидера Дональда Трампа в мирном процессе.

Они приветствуют его инициативы по прекращению боевых действий. Кроме того, политики смогли договориться тесно координировать позиции в преддверии встречи Трампа с Путиным.

Стармер и Макрон будут оставаться в тесном контакте для согласования последующих решений в рамках международных усилий по урегулированию войны РФ против Украины.