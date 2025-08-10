Встреча Трампа и Путина. Лидеры Европы встали на защиту Украины
Встреча Трампа и Путина. Лидеры Европы встали на защиту Украины

Лидеры Украины призывают Трампа не предавать Украину
Лидеры крупнейших европейских государств призвали президента США Дональда Трампа проводить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу завершения войны только при условии прекращения огня и гарантий защиты "жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы".

Главные тезисы

  • Союзники Киева защищают независимость и территориальную целостность Украины.
  • Они рассчитывают на поддержку Дональда Трампа и всего американского народа.

Что важно понимать, речь идет о совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президентки Еврокомиссии Урса Стубба.

Лидеры Европы публично поддержали усилия Трампа, направленные на завершение войны России против Украины.

По убеждению союзников Киева, содержательные переговоры могут состояться "лишь при условии прекращения огня или существенного снижения интенсивности боевых действий".

Мы снова подчеркиваем, что неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину является грубым нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума и ряда последующих обязательств России. Мы подчеркиваем нашу непреклонную преданность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы и дальше твердо стоим на стороне Украины, — подчеркнули лидеры Европы.

Союзники Украины ясно дали понять, что настроены решительно продвигать свои интересы, а также интересы Киева.

И мы продолжим тесно сотрудничать с Президентом Трампом и США, а также президентом Зеленским и народом Украины ради мира в Украине, который защитит наши жизненно важные интересы.

