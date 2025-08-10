Встреча Трампа и Путина. Лидеры Европы встали на защиту Украины

Мы снова подчеркиваем, что неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину является грубым нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума и ряда последующих обязательств России. Мы подчеркиваем нашу непреклонную преданность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы и дальше твердо стоим на стороне Украины, — подчеркнули лидеры Европы.