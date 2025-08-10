Встреча Трампа и Путина. Лидеры Европы встали на защиту Украины

Лидеры крупнейших европейских государств призвали президента США Дональда Трампа проводить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу завершения войны только при условии прекращения огня и гарантий защиты "жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы".
Главные тезисы
- Союзники Киева защищают независимость и территориальную целостность Украины.
- Они рассчитывают на поддержку Дональда Трампа и всего американского народа.
Лидеры Украины призывают Трампа не предавать Украину
Что важно понимать, речь идет о совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президентки Еврокомиссии Урса Стубба.
Лидеры Европы публично поддержали усилия Трампа, направленные на завершение войны России против Украины.
По убеждению союзников Киева, содержательные переговоры могут состояться "лишь при условии прекращения огня или существенного снижения интенсивности боевых действий".
Союзники Украины ясно дали понять, что настроены решительно продвигать свои интересы, а также интересы Киева.
