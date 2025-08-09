Что Путин тайно предложил Трампу — данные инсайдеров

Как удалось узнать The Wall Street Journal, российский диктатор Владимир Путин попросил посланника президента США Стива Виткоффа передать Дональду Трампу, что Россия прекратит боевые действия в Украине в обмен на значительные территориальные уступки со стороны Киева и международное признание оккупированных территорий.

Чего Путин добивается от Трампа

Как утверждают инсайдеры, российский диктатор заявил Виткоффу, что согласится на завершение войны, если Украина выведет войска из всей территории Донецкой области.

Таким образом, Кремль хочет получить легитимный контроль над Донецкой и Луганской областями, а также Крымом, который был оккупирован в 2014 году.

Киев и Брюссель уже предупреждали Вашингтон, что Кремль не берет на себя никаких существенных обязательств, кроме остановки боевых действий.

Они заявили, что опасаются, что Путин просто использует это предложение как тактический ход, чтобы избежать новых жестких санкций и тарифов со стороны США, без реального намерения завершить войну. Поделиться

Анонимные источники сообщили: Виткофф заявил Трампу, что предложение Путина состоит из двух этапов.

Украина выводит войска из Донецкой области, а линия фронта замораживается; Путин и Трамп согласовывают окончательный мирный план, который позже будет согласован с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Президент США считает, что идея российского диктатора не нова, но достаточно привлекательна, чтобы они обсудили ее во время личной встречи.