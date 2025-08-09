Зеленский отреагировал на идею Трампа касательно "обмена территориями" с Россией — видео

Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что украинский народ не собирается отдавать свои земли стране-агрессорке России. Таким образом, президент отреагировал на идею американского лидера Дональда Трампа: последний считает, что Киев и Москва должны обменяться территориями для завершения войны.

Зеленский объявил четкую позицию Украины

Глава государства обратил внимание Трампа и всего мира на то, что украинцы защищают свое.

Даже те, кто с Россией, знают, что она делает зло. Конечно, мы не дадим России наград за проделанное. Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов, и именно это проблема, а не что-то другое. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также подчеркнул: ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины.

Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, без Украины, они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. Поделиться

По словам Зеленского, Украина готова совместно с президентом Трампом и другими союзниками работать ради реального и продолжительного мира — мира, который не развалится из-за желания Москвы.