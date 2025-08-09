Зеленский отреагировал на идею Трампа касательно "обмена территориями" с Россией — видео

Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что украинский народ не собирается отдавать свои земли стране-агрессорке России. Таким образом, президент отреагировал на идею американского лидера Дональда Трампа: последний считает, что Киев и Москва должны обменяться территориями для завершения войны.
Главные тезисы
- Зеленский подчеркнул, что решение территориального вопроса должно основываться на принципах, изложенных в Конституции Украины.
- Президент Украины выразил готовность сотрудничать с союзниками для достижения продолжительного мира.
Зеленский объявил четкую позицию Украины
Глава государства обратил внимание Трампа и всего мира на то, что украинцы защищают свое.
Глава государства также подчеркнул: ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины.
По словам Зеленского, Украина готова совместно с президентом Трампом и другими союзниками работать ради реального и продолжительного мира — мира, который не развалится из-за желания Москвы.
