Зеленский отреагировал на идею Трампа касательно "обмена территориями" с Россией — видео
Украина
Зеленский отреагировал на идею Трампа касательно "обмена территориями" с Россией — видео

Владимир Зеленский
Зеленский объявил четкую позицию Украины
Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что украинский народ не собирается отдавать свои земли стране-агрессорке России. Таким образом, президент отреагировал на идею американского лидера Дональда Трампа: последний считает, что Киев и Москва должны обменяться территориями для завершения войны.

  • Зеленский подчеркнул, что решение территориального вопроса должно основываться на принципах, изложенных в Конституции Украины.
  • Президент Украины выразил готовность сотрудничать с союзниками для достижения продолжительного мира.

Глава государства обратил внимание Трампа и всего мира на то, что украинцы защищают свое.

Даже те, кто с Россией, знают, что она делает зло. Конечно, мы не дадим России наград за проделанное. Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов, и именно это проблема, а не что-то другое.

Глава государства также подчеркнул: ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины.

Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, без Украины, они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают.

По словам Зеленского, Украина готова совместно с президентом Трампом и другими союзниками работать ради реального и продолжительного мира — мира, который не развалится из-за желания Москвы.

Я благодарю всех наших людей за то, что мы вместе. Украина есть. Благодарю всех наших воинов за то, что мы сохранили независимость. Стойте крепко. Это наша земля, мы — это Украина. Слава Украине!

