Трамп потребовал от Украины и РФ "обмена территориями"

По словам американского лидера Дональда Трампа, мирное соглашение для завершения войны России против Украины, скорее всего, будет предусматривать "определенный обмен территориями". О каких именно территориях идет речь — президент США пока не уточнил.

Трамп хочет, чтобы Украина отдала РФ свои земли

Глава Белого дома начал цинично утверждать, что украинский лидер Владимир Зеленский должен быть готов "подписать что-нибудь", чтобы закончить войну России против Украины.

Как отметил Дональд Трамп, в процессе анонсированного соглашения будет произведен обмен территориями в пользу обеих сторон.

Президент США также добавил, что речь идет о территориях, за которые три с половиной года шли ожесточенные бои, забрав жизни многих украинцев и россиян.

Сейчас планируется вернуть часть этих земель и провести взаимный обмен. Процесс сложный и непростой, но мы вернем часть территорий, проведем некоторые обмены, и это будет в пользу обеих сторон. Дональд Трамп Президент США

По убеждению американского лидера, если бы США не вмешались, война между Украиной и Россией превратилась в Третью мировую.

Я это остановил… Сейчас единственный вопрос — когда это будет урегулировано. И это может быть очень скоро, — считает Трамп.

Он также добавил, что сохраняется шанс на трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.