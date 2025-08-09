Трамп потребовал от Украины и РФ "обмена территориями"

По словам американского лидера Дональда Трампа, мирное соглашение для завершения войны России против Украины, скорее всего, будет предусматривать "определенный обмен территориями". О каких именно территориях идет речь — президент США пока не уточнил.
Главные тезисы
- Трамп признал, что идея обмена территориями сложная и непростая, но он все равно хочет ее реализовать.
- По мнению американского лидера, вмешательство США предотвратило Третью мировую войну.
Трамп хочет, чтобы Украина отдала РФ свои земли
Глава Белого дома начал цинично утверждать, что украинский лидер Владимир Зеленский должен быть готов "подписать что-нибудь", чтобы закончить войну России против Украины.
Как отметил Дональд Трамп, в процессе анонсированного соглашения будет произведен обмен территориями в пользу обеих сторон.
Президент США также добавил, что речь идет о территориях, за которые три с половиной года шли ожесточенные бои, забрав жизни многих украинцев и россиян.
По убеждению американского лидера, если бы США не вмешались, война между Украиной и Россией превратилась в Третью мировую.
Он также добавил, что сохраняется шанс на трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.
Президент США цинично добавил, что российский диктатор хочет мира так же, как Украина и другие лидеры в Европе.
