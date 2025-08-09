Трамп потребовал от Украины и РФ "обмена территориями"
Трамп потребовал от Украины и РФ "обмена территориями"

The White House
Трамп хочет, чтобы Украина отдала РФ свои земли
Read in English
Читати українською

По словам американского лидера Дональда Трампа, мирное соглашение для завершения войны России против Украины, скорее всего, будет предусматривать "определенный обмен территориями". О каких именно территориях идет речь — президент США пока не уточнил.

Главные тезисы

  • Трамп признал, что идея обмена территориями сложная и непростая, но он все равно хочет ее реализовать.
  • По мнению американского лидера, вмешательство США предотвратило Третью мировую войну.

Трамп хочет, чтобы Украина отдала РФ свои земли

Глава Белого дома начал цинично утверждать, что украинский лидер Владимир Зеленский должен быть готов "подписать что-нибудь", чтобы закончить войну России против Украины.

Как отметил Дональд Трамп, в процессе анонсированного соглашения будет произведен обмен территориями в пользу обеих сторон.

Президент США также добавил, что речь идет о территориях, за которые три с половиной года шли ожесточенные бои, забрав жизни многих украинцев и россиян.

Сейчас планируется вернуть часть этих земель и провести взаимный обмен. Процесс сложный и непростой, но мы вернем часть территорий, проведем некоторые обмены, и это будет в пользу обеих сторон.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По убеждению американского лидера, если бы США не вмешались, война между Украиной и Россией превратилась в Третью мировую.

Я это остановил… Сейчас единственный вопрос — когда это будет урегулировано. И это может быть очень скоро, — считает Трамп.

Он также добавил, что сохраняется шанс на трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.

Президент США цинично добавил, что российский диктатор хочет мира так же, как Украина и другие лидеры в Европе.

