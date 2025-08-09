Трамп зажадав від України та РФ "обміну територіями"

За словами американського лідера Дональда Трампа, мирна угода щодо завершення війни Росії проти України, найімовірніше, передбачатиме "певний обмін територіями". Про які саме території йдеться — президент США поки не уточнив.

Трамп хоче, щоб Україна віддала РФ свої землі

Очільник Білого дому почав цинічно стверджувати, що український лідер Володимир Зеленський повинен бути готовий "підписати щось", щоб закінчити війну Росії проти України.

Як зазначив Дональд Трамп, у процесі анонсованої угоди буде проведений обмін територіями на користь обох сторін.

Президент США також додав, що йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян.

Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але, ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обох сторін. Дональд Трамп Президент США

На переконання американського лідера, якби США не втрутилися, війна між Україною та Росією перетворилися на Третю світову.

Я це зупинив… Зараз єдине питання — коли це буде врегульовано. І це може бути дуже скоро, — вважає Трамп.

Він також додав, що зберігається шанс на тристоронню зустріч із Путіним та Зеленським.