Україна публічно принизила Путіна напередодні переговорів з Трампом
Україна публічно принизила Путіна напередодні переговорів з Трампом

Путін отримав чергового “ляпаса” від України
Джерело:  The Wall Street Journal

Видання The Wall Street Journal звертає увагу світу на те, що Сили оборони України змогли успішно зупинити новий наступ армії РФ, який відбувався вже в Сумській області. Це стало ще однією ганебною публічною поразкою для російського диктатора Володимира Путіна. Останній вирушить на переговори з американським лідером Дональдом Трампом без козиря, на який так розраховував.

Головні тези:

  • На Сумщині росіяни максимально виснажені, хоча й не припиняють штурми.
  • Тактика армії РФ полягає в тому, щоб постійно кидати у бій війська, щоб вимотати ЗСУ, а не завдати серйозного удару.

Путін отримав чергового “ляпаса” від України

Ні для кого не секрет, що Сили оборони України змогли зупинити літній наступ Росії в Сумській області.

Окрім того, вони успішно звільнили частину територій — це вказує на те, що армія РФ більше не здатна проводити рішучі операції на фронті.

Фактично останній місяць країна-агресорка не проводить наступ у цьому районі.

Воїни ЗСУ змогли деокупувати від 4 до 6 квадратних миль території і два села.

З коментарем з цього приводу виступив майор Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового полку.

Противник у цьому районі виснажений, — наголосив він.

На переконання аналітиків, провальний Сумський наступ вказує на нездатність Росії проводити великі операції.

Росії насилу вдається організувати так звані комбіновані операції, в яких піхота, артилерія, бронетехніка, логістика, авіація і навіть військово-морські сили можуть бути об'єднані для одного наступу.

