Видання The Wall Street Journal звертає увагу світу на те, що Сили оборони України змогли успішно зупинити новий наступ армії РФ, який відбувався вже в Сумській області. Це стало ще однією ганебною публічною поразкою для російського диктатора Володимира Путіна. Останній вирушить на переговори з американським лідером Дональдом Трампом без козиря, на який так розраховував.

Путін отримав чергового “ляпаса” від України

Ні для кого не секрет, що Сили оборони України змогли зупинити літній наступ Росії в Сумській області.

Окрім того, вони успішно звільнили частину територій — це вказує на те, що армія РФ більше не здатна проводити рішучі операції на фронті.

Фактично останній місяць країна-агресорка не проводить наступ у цьому районі.

Воїни ЗСУ змогли деокупувати від 4 до 6 квадратних миль території і два села.

З коментарем з цього приводу виступив майор Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового полку.

Противник у цьому районі виснажений, — наголосив він. Поширити

На переконання аналітиків, провальний Сумський наступ вказує на нездатність Росії проводити великі операції.