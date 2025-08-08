Україна публічно принизила Путіна напередодні переговорів з Трампом

Видання The Wall Street Journal звертає увагу світу на те, що Сили оборони України змогли успішно зупинити новий наступ армії РФ, який відбувався вже в Сумській області. Це стало ще однією ганебною публічною поразкою для російського диктатора Володимира Путіна. Останній вирушить на переговори з американським лідером Дональдом Трампом без козиря, на який так розраховував.
Головні тези:
- На Сумщині росіяни максимально виснажені, хоча й не припиняють штурми.
- Тактика армії РФ полягає в тому, щоб постійно кидати у бій війська, щоб вимотати ЗСУ, а не завдати серйозного удару.
Путін отримав чергового “ляпаса” від України
Ні для кого не секрет, що Сили оборони України змогли зупинити літній наступ Росії в Сумській області.
Окрім того, вони успішно звільнили частину територій — це вказує на те, що армія РФ більше не здатна проводити рішучі операції на фронті.
Фактично останній місяць країна-агресорка не проводить наступ у цьому районі.
Воїни ЗСУ змогли деокупувати від 4 до 6 квадратних миль території і два села.
З коментарем з цього приводу виступив майор Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового полку.
На переконання аналітиків, провальний Сумський наступ вказує на нездатність Росії проводити великі операції.
