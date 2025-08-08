Зустріч Зеленського, Трампа та Путіна. Що планує Білий дім

Як вдалося дізнатися виданню “Суспільне”, у Білому домі працюють над організацією тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Зустріч може відбутися найближчим часом, хоча місце проведення ще не визначене.
- Президент Трамп готовий зустрітися і з Зеленським, і Путіним.
Готується зустріч Зеленського, Трампа та Путіна
За словами інсайдерів, перемовин можуть відбутися вже наступного тижня, проте місце проведення поки не вибрали.
З заявою з цього приводу виступила речниця Білого дому Каролайн Лівітт.
За її словами, американський лідер відкритий до зустрічей із лідерами обох країн:
Вона також офіційно підтвердили, що наразі Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і вони будуть надані у відповідний час.
Як уже згадувалося раніше, 6 серпня спецпосланець президента США Стів Віткофф відвідав Москву, а також провів тригодинну зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.
Кремль поки не розкриває її деталі, як і Білий дім.
