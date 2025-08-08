Зустріч Зеленського, Трампа та Путіна. Що планує Білий дім

Як вдалося дізнатися виданню “Суспільне”, у Білому домі працюють над організацією тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Готується зустріч Зеленського, Трампа та Путіна

За словами інсайдерів, перемовин можуть відбутися вже наступного тижня, проте місце проведення поки не вибрали.

З заявою з цього приводу виступила речниця Білого дому Каролайн Лівітт.

За її словами, американський лідер відкритий до зустрічей із лідерами обох країн:

Як заявив президент Трамп учора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Каролайн Лівітт Речниця Білого дому

Вона також офіційно підтвердили, що наразі Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і вони будуть надані у відповідний час.

Як уже згадувалося раніше, 6 серпня спецпосланець президента США Стів Віткофф відвідав Москву, а також провів тригодинну зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Кремль поки не розкриває її деталі, як і Білий дім.