"Не матиме союзників". Посол США розкрив план Трампа щодо Путіна

Суть в тому, що Путін повинен продавати свою нафту. Він продає її Китаю. Він продає її Індії. Він продає її Бразилії. І ці країни тепер зазнають досить значного впливу через те, що ведуть бізнес з Росією, а Росія не матиме жодних друзів. Вона не матиме жодних торговельних союзників. І її здатність фінансувати цю війну закінчиться, — наголосив посол США при НАТО.