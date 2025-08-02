"Не матиме союзників". Посол США розкрив план Трампа щодо Путіна

Як зазначив посол США при НАТО Метью Вітакер, американський лідер Дональд Трамп має потужні важелі впливу для дипломатичного завершення війни Росі проти України,. Насамперед йдеться про те, що очільник Білого дому може зупинити здатність Путіна фінансувати війну, а також позбавити його союзників.
Головні тези:
- На переконання дипломата, Трамп знає, як зупинити Путіна.
- Окрім того, в нього є декілька варіантів для реалізації своєї цілі.
Що відомо про план Трампа щодо Росії
Метью Вітакер чітко дав розуміти, що погрози президента США щодо введення санкцій не є пустими словами.
За словами американського посла, Дональд Трамп налаштований рішуче, повідомляє Newsmax.
На його переконання, це змусить Путіна повернутися до мирних переговорів з Україною.
Метью Вітакер також додав, що Київ та Москва повинні дійти згоди, яка, цілком імовірно, не буде ідеальною для них.
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