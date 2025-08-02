"Дуже погані речі". Трамп пояснив своє неочікуване рішення щодо РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

"Дуже погані речі". Трамп пояснив своє неочікуване рішення щодо РФ

Трамп не хоче терпіти витівки Медведєва
Джерело:  online.ua

За словами американського лідера Дональда Трампа, атомні субмарини, які він наказав передислокувати через погрози колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, вже знаходяться ближче до Росії. Очільник Білого дому чітко дав зрозуміти, що все це сталося через “гострий язик” поплічника Путіна.

Головні тези:

  • Президент США переконаний у необхідності підготовки до будь-яких сценаріїв розвитку подій.
  • Він також попередив, що Путін хоче захопити всю Україну.

Трамп не хоче терпіти витівки Медведєва

Медведєв говорив дуже погані речі, торкаючись теми ядерної зброї. І коли ви згадуєте слово «ядерне», чи знаєте, у мене спалахують очі. І я говорю нам краще бути обережними, тому що це найбільша загроза. Йому не потрібно було це говорити. У нього гострий язик.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами американського лідера, він звертає увагу на ці гучні заяви.

Очільник Білого дому переконаний, що Штати повинні бути завжди готовими до будь-яких сценаріїв.

Тому я відправив у регіон два атомні підводні човни. Я просто хочу переконатися, що його слова — лише слова, і нічого більше, — пояснив своє рішення Дональд Трамп.

Він офіційно підтвердив, що вони тепер ближчі до Росії.

На переконання президента США, Путін хоче спробувати захопити всю Україну.

Я гадаю, що йому буде дуже складно. <…> Він явно міцний горішок, тож у цьому плані нічого не змінилося. Але я здивований. У нас було багато гарних розмов, де ми могли б закінчити цю справу, і раптом починають летіти бомби, — поскаржився Трамп.

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