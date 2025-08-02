"Дуже погані речі". Трамп пояснив своє неочікуване рішення щодо РФ

За словами американського лідера Дональда Трампа, атомні субмарини, які він наказав передислокувати через погрози колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, вже знаходяться ближче до Росії. Очільник Білого дому чітко дав зрозуміти, що все це сталося через “гострий язик” поплічника Путіна.
Головні тези:
- Президент США переконаний у необхідності підготовки до будь-яких сценаріїв розвитку подій.
- Він також попередив, що Путін хоче захопити всю Україну.
Трамп не хоче терпіти витівки Медведєва
За словами американського лідера, він звертає увагу на ці гучні заяви.
Очільник Білого дому переконаний, що Штати повинні бути завжди готовими до будь-яких сценаріїв.
Він офіційно підтвердив, що вони тепер ближчі до Росії.
На переконання президента США, Путін хоче спробувати захопити всю Україну.
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