"Дуже погані речі". Трамп пояснив своє неочікуване рішення щодо РФ

Медведєв говорив дуже погані речі, торкаючись теми ядерної зброї. І коли ви згадуєте слово «ядерне», чи знаєте, у мене спалахують очі. І я говорю нам краще бути обережними, тому що це найбільша загроза. Йому не потрібно було це говорити. У нього гострий язик.