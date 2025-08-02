"З ним краще не жартувати". Соратник Трампа звернувся до Путіна та Медведєва

Соратник президента США, сенатор-республіканець Ліндсі Грем відповів на нещодавні цинічні заяви російського диктатора Володимира Путіна та його поплічника Дмитра Медведєва. За словами американського політика, Дональд Трамп не та людина, яка буде це ігнорувати та пробачати.

Грем попередив, що Росія може врешті догратися

За словами американського сенатора, Дональд Трамп не налаштований на конфлікт, проте він буде діяти рішуче, якщо іншого вибору просто не залишиться.

До моїх друзів у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Проте, будь ласка, зрозумійте: він не Обама, не Байден, і з ним краще не жартувати. Ви переграєте. Ліндсі Грем Американський сенатор-республіканець

Що важливо розуміти, 1 серпня Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах.

Це сталося після цинічних погроз колишнього президента РФ Дмитра Медведєва на адресу США.

За словами американського лідера, він був вимушений це зробити, щоб захистити своїх громадян.