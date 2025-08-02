"З ним краще не жартувати". Соратник Трампа звернувся до Путіна та Медведєва
Категорія
Політика
Дата публікації

"З ним краще не жартувати". Соратник Трампа звернувся до Путіна та Медведєва

Грем попередив, що Росія може врешті догратися
Джерело:  online.ua

Соратник президента США, сенатор-республіканець Ліндсі Грем відповів на нещодавні цинічні заяви російського диктатора Володимира Путіна та його поплічника Дмитра Медведєва. За словами американського політика, Дональд Трамп не та людина, яка буде це ігнорувати та пробачати.

Головні тези:

  • Сенатор наголосив, що Трамп прагне миру, однак його терпіння вичерпується.
  • Президент США оголосив, що готовий до ядерної війни з Росією.

Грем попередив, що Росія може врешті догратися

За словами американського сенатора, Дональд Трамп не налаштований на конфлікт, проте він буде діяти рішуче, якщо іншого вибору просто не залишиться.

До моїх друзів у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Проте, будь ласка, зрозумійте: він не Обама, не Байден, і з ним краще не жартувати. Ви переграєте.

Ліндсі Грем

Ліндсі Грем

Американський сенатор-республіканець

Що важливо розуміти, 1 серпня Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах.

Це сталося після цинічних погроз колишнього президента РФ Дмитра Медведєва на адресу США.

За словами американського лідера, він був вимушений це зробити, щоб захистити своїх громадян.

Напередодні Медведєв опублікував допис, у якому згадав про радянську систему автоматичного ядерного удару — "Мертва рука", а також закликав Трампа "пригадати улюблені фільми про ходячих мерців".

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп має найпотужніший козир проти Росії
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Сенаті виступили проти Трампа й проголосували за масштабну допомогу для України
У Сенаті виступили проти Трампа й проголосували за масштабну допомогу для України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оголосив про готовність до ядерної війни з Росією
Трамп дав зрозуміти, що не боїться Росію

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?