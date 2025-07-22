Трамп має найпотужніший козир проти Росії

На переконання аналітика Рона Буссо, останній пакет санкцій Євросоюзу проти Росії навряд стане потужним ударом по країні-агресорці. Існує висока ймовірність того, що Кремль знає, як уникнути серйозних наслідків. Наразі підкосити здібність РФ продовжувати війну може лише президент США Дональд Трамп.

Фінальний хід — за Трампом

Рон Буссо звертає увагу на те, що нафтопереробні підприємства в Китаї, Індії та Туреччині збільшили імпорт російської сировини, бо вона виявилася дешевшою.

Не можна ігнорувати той факт, що це знижує ефективність санкцій.

Найбільших втрат від нової заборони, найімовірніше, зазнає Індія, на яку торік припало 16% європейського імпорту дизельного палива та авіагасу. У 2024 році на російську нафту також припадало 38% індійського імпорту. Поширити

Що також важливо розуміти, нова заборона не охоплює країни, які є нетто-експортерами нафти, а це означає, що найбільшими бенефіціарами нового обмеження, найімовірніше, стануть виробники з країн Перської затоки з великими нафтопереробними підприємствами, як-от Саудівська Аравія, ОАЕ та Кувейт.

Цілком імовірно, що країна-агресорка РФ зможе пом'якшити наслідки нових санкцій.

Насамперед може йтися про розширення "тіньового флоту" або приховування походження нафти за допомогою перевантаження з судна на судно в океані.

У ситуація, що склалася, найпотужніший козир залишається в руках американського лідера Дональда Трампа.