Трамп має найпотужніший козир проти Росії
Категорія
Економіка
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Трамп має найпотужніший козир проти Росії

Трамп
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Джерело:  Reuters

На переконання аналітика Рона Буссо, останній пакет санкцій Євросоюзу проти Росії навряд стане потужним ударом по країні-агресорці. Існує висока ймовірність того, що Кремль знає, як уникнути серйозних наслідків. Наразі підкосити здібність РФ продовжувати війну може лише президент США Дональд Трамп.

Головні тези:

  • Росія знає, як обійти нові обмеження з боку Євросоюзу.
  • Саме Трамп має змогу суттєво скоротити доходи РФ, які вона використовує для продовження війни.

Фінальний хід — за Трампом

Рон Буссо звертає увагу на те, що нафтопереробні підприємства в Китаї, Індії та Туреччині збільшили імпорт російської сировини, бо вона виявилася дешевшою.

Не можна ігнорувати той факт, що це знижує ефективність санкцій.

Найбільших втрат від нової заборони, найімовірніше, зазнає Індія, на яку торік припало 16% європейського імпорту дизельного палива та авіагасу. У 2024 році на російську нафту також припадало 38% індійського імпорту.

Що також важливо розуміти, нова заборона не охоплює країни, які є нетто-експортерами нафти, а це означає, що найбільшими бенефіціарами нового обмеження, найімовірніше, стануть виробники з країн Перської затоки з великими нафтопереробними підприємствами, як-от Саудівська Аравія, ОАЕ та Кувейт.

Цілком імовірно, що країна-агресорка РФ зможе пом'якшити наслідки нових санкцій.

Насамперед може йтися про розширення "тіньового флоту" або приховування походження нафти за допомогою перевантаження з судна на судно в океані.

У ситуація, що склалася, найпотужніший козир залишається в руках американського лідера Дональда Трампа.

Останній пригрозив ввести вторинні санкцій проти Росії, якщо вона не домовиться з Україною про мир протягом 50 днів — починаючи з 14 липня 2025 року.

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