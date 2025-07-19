"Україну на перше місце". Що відомо про новий план Трампа

Видання The Wall Street Journal дізналося від своїх інсайдерів, що команда американського лідера Дональда Трампа перерозподілятиме постачання озброєння союзникам таким чином, щоб надавати пріоритет тим країнам, які готові віддати Україні зброю з власних запасів.

Трамп хоче, щоб Україна стабільно отримувала озброєння

Так, Білий дім уже помістив Німеччину на перше місце в черзі на отримання систем протиповітряної оборони Patriot.

Саме це дасть можливість офіційному Берліну передати Україні наявні у неї дві системи.

Журналісти звертають увагу на те, що обіцянка Вашингтона швидко замінити німецькі системи Patriot — перший випадок, коли Пентагон сприяє поставкам зброї в Україну відтоді, як Дональд Трамп оголосив на початку цього місяця, що він підтримує додаткові постачання зброї.

Початкова угода схожа на крок, зроблений у 2024 році адміністрацією попереднього президента Джо Байдена, яка перемістила Україну на перше місце в черзі на отримання засобів протиповітряної оборони безпосередньо зі США. Поширити

Якщо дедалі більше союзників Києву погоджуватимуться на постачання Patriot зі своїх арсеналів в Україну, Білий дім буде й надалі переглядати плани майбутніх поставок, надаючи пріоритет саме цим партнерам.