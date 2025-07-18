Трамп звернувся до Зеленського з таємною пропозицією щодо наступу ЗСУ

Згідно з даними видання The Washington Post, президент США Дональд Трамп пропонував українському лідеру Володимиру Зеленському наказати ЗСУ перейти в наступ, щоб якомога швидше витіснити російську армію з окупованих територій.

Що Трамп пропонував Зеленському

За словами журналістів, президент України зробив все можливе для налагодження діалогу з американським колегою.

На цьому шляху йому допомагали європейські союзники та республіканці, які відомі своєю проукраїнською позицією.

Європейські лідери, які підтримують зв'язок із Трампом телефоном (він іноді телефонує несподівано), використовували спілкування з ним, щоб підкреслити, що Путін загрожує інтересам США. Особливу допомогу надав Макрон, використовуючи свої давні, хоча часом і непрості, відносини з Трампом, щоб донести ідею про те, що підтримка України допоможе Білому дому домогтися перемог. Поширити

За словами одного з українських посадовців, 4 липня Трамп заявив Зеленському, що Україна не змінить перебігу війни, граючи в обороні, і їй необхідно перейти в наступ.

Видання Financial Times стверджує, що президент США навіть поцікавився, чи може Україна бомбити Москву або Санкт-Петербург.

Якщо у нас буде потрібна зброя, ми зможемо, — заявив йому Зеленський. Поширити

Що цікаво, згодом сам Трамп і Білий дім спробували пом'якшити тон цієї заяви.