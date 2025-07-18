Трамп звернувся до Зеленського з таємною пропозицією щодо наступу ЗСУ

Згідно з даними видання The Washington Post, президент США Дональд Трамп пропонував українському лідеру Володимиру Зеленському наказати ЗСУ перейти в наступ, щоб якомога швидше витіснити російську армію з окупованих територій.
Головні тези:
- Трамп вважає, що Україна не зможе виграти війну, залишаючись в обороні.
- Також він цікавився можливістю України бомбити Москву або Санкт-Петербург.
Що Трамп пропонував Зеленському
За словами журналістів, президент України зробив все можливе для налагодження діалогу з американським колегою.
На цьому шляху йому допомагали європейські союзники та республіканці, які відомі своєю проукраїнською позицією.
За словами одного з українських посадовців, 4 липня Трамп заявив Зеленському, що Україна не змінить перебігу війни, граючи в обороні, і їй необхідно перейти в наступ.
Видання Financial Times стверджує, що президент США навіть поцікавився, чи може Україна бомбити Москву або Санкт-Петербург.
Що цікаво, згодом сам Трамп і Білий дім спробували пом'якшити тон цієї заяви.
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