Трамп звернувся до Зеленського з новою пропозицією щодо співпраці

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сполучені Штати налаштовані купувати дрони, які виробляє Україна. Натомість Київ прагне придбати іншу зброю від американських виробників.
Головні тези:
- Україна успішно розвиває власну дронову індустрію.
- Зеленський розраховує на посилення співпраці зі США.
Що Трамп запропонував Зеленському
Як зазначив український лідер, наразі Київ хоче купити у США зброю, щоб створити повітряний щит.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що це вкрай вигідна співпраця для обох сторін, оскільки Вашингтон проявив інтерес до українських дронів.
Що важливо розуміти, з початку повномасштабної війни Україна змогла де-факто створити з нуля власну дронову індустрію.
Наразі в країні працюють сотні компаній, які розробляють або виготовляють дрони.
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