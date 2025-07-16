Трамп звернувся до Зеленського з новою пропозицією щодо співпраці
Категорія
Політика
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Трамп звернувся до Зеленського з новою пропозицією щодо співпраці

Що Трамп запропонував Зеленському
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Джерело:  online.ua

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сполучені Штати налаштовані купувати дрони, які виробляє Україна. Натомість Київ прагне придбати іншу зброю від американських виробників.

Головні тези:

  • Україна успішно розвиває власну дронову індустрію.
  • Зеленський розраховує на посилення співпраці зі США.

Що Трамп запропонував Зеленському

Як зазначив український лідер, наразі Київ хоче купити у США зброю, щоб створити повітряний щит.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що це вкрай вигідна співпраця для обох сторін, оскільки Вашингтон проявив інтерес до українських дронів.

Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники... Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що важливо розуміти, з початку повномасштабної війни Україна змогла де-факто створити з нуля власну дронову індустрію.

Наразі в країні працюють сотні компаній, які розробляють або виготовляють дрони.

Серед них — і невеликі стартапи, і великі приватні виробники, які кооперуються з державою в межах військово-промислового партнерства.

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