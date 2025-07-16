Трамп обратился к Зеленскому с новым предложением

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Соединенные Штаты настроены покупать дроны, которые производит Украина, а Киев стремится приобрести другое оружие от американских производителей.

Что Трамп предложил Зеленскому

Как отметил украинский лидер, Киев хочет купить у США оружие, чтобы создать воздушный щит.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что это крайне выгодное сотрудничество для обеих сторон, поскольку Вашингтон проявил интерес к украинским дронам.

Есть много дронов, которые есть только у нас. И мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. Он сказал мне, что Америка хочет покупать украинские беспилотники... Я очень хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, с начала полномасштабной войны Украина смогла де-факто создать с нуля собственную дроновую индустрию.

Сейчас в стране работают сотни компаний, разрабатывающих или производящих дроны.