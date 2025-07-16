Трамп обратился к Зеленскому с новым предложением

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Соединенные Штаты настроены покупать дроны, которые производит Украина, а Киев стремится приобрести другое оружие от американских производителей.
Главные тезисы
- Украина успешно развивает собственную дроновую индустрию.
- Зеленский рассчитывает на усиление сотрудничества с США.
Что Трамп предложил Зеленскому
Как отметил украинский лидер, Киев хочет купить у США оружие, чтобы создать воздушный щит.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что это крайне выгодное сотрудничество для обеих сторон, поскольку Вашингтон проявил интерес к украинским дронам.
Что важно понимать, с начала полномасштабной войны Украина смогла де-факто создать с нуля собственную дроновую индустрию.
Сейчас в стране работают сотни компаний, разрабатывающих или производящих дроны.
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