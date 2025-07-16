Зеленский объяснил, кого на самом деле боится Путин

Путин боится еще сильнее разозлить США

Своими наблюдениями глава государства поделился в интервью Newsmax.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что после того, как в Киев прибыл генерал Келлог, две ночи подряд не было массированных бомбардировок.

Это очень интересный пример. Не было сильных атак этой и предыдущей ночью. Даже люди начали шутить об этом, что мы должны дать Келлогу украинский паспорт и оставить его здесь. И дать возможность американцам приезжать сюда почаще… Что это значит? Что Путин бомбит гражданских, но когда американцы здесь — он этого не делает. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, последние события указывают на то, что Путин действительно боится США.

Кит Келлог прибыл в Украину 14 июля — именно в тот день, когда американский лидер Дональд Трамп объявил об усилении поддержки Украины и выдвинул ультиматум Кремлю.

Что также интересно, визит спецпосланника президента США в Украину продлится 7 дней.