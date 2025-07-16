Зеленский объяснил, кого на самом деле боится Путин

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин боится американцев, поскольку по приезду в Украину генерала Кита Келлога сильные бомбардировки прекратились.
Главные тезисы
- Зеленский публично высмеял Путина и его страх перед США.
- Кот Келлог будет находиться в Украине с визитом целую неделю.
Путин боится еще сильнее разозлить США
Своими наблюдениями глава государства поделился в интервью Newsmax.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что после того, как в Киев прибыл генерал Келлог, две ночи подряд не было массированных бомбардировок.
По словам главы государства, последние события указывают на то, что Путин действительно боится США.
Кит Келлог прибыл в Украину 14 июля — именно в тот день, когда американский лидер Дональд Трамп объявил об усилении поддержки Украины и выдвинул ультиматум Кремлю.
Что также интересно, визит спецпосланника президента США в Украину продлится 7 дней.
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