Зеленский объяснил, кого на самом деле боится Путин
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский объяснил, кого на самом деле боится Путин

Зеленский
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Источник:  online.ua

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин боится американцев, поскольку по приезду в Украину генерала Кита Келлога сильные бомбардировки прекратились.

Главные тезисы

  • Зеленский публично высмеял Путина и его страх перед США.
  • Кот Келлог будет находиться в Украине с визитом целую неделю.

Путин боится еще сильнее разозлить США

Своими наблюдениями глава государства поделился в интервью Newsmax.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что после того, как в Киев прибыл генерал Келлог, две ночи подряд не было массированных бомбардировок.

Это очень интересный пример. Не было сильных атак этой и предыдущей ночью. Даже люди начали шутить об этом, что мы должны дать Келлогу украинский паспорт и оставить его здесь. И дать возможность американцам приезжать сюда почаще… Что это значит? Что Путин бомбит гражданских, но когда американцы здесь — он этого не делает.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, последние события указывают на то, что Путин действительно боится США.

Кит Келлог прибыл в Украину 14 июля — именно в тот день, когда американский лидер Дональд Трамп объявил об усилении поддержки Украины и выдвинул ультиматум Кремлю.

Что также интересно, визит спецпосланника президента США в Украину продлится 7 дней.

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