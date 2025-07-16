Команда российского диктатора Владимира Путина потребовала у главы Белого дома Дональда Трампа надавить на Украину. Кремль цинично лжет, что Киев не хочет начинать новый раунд переговоров по завершению войны.
Главные тезисы
- Официальная Москва фактически выдвинула Трампу встречный ультиматум.
- Россия лжет, что Украина не хочет договариваться о завершении войны.
Кремль придумал новое странное требование
С заявлением по этому поводу выступил неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Российские пропагандисты поинтересовались у последнего, можно ли договориться с союзниками о давлении на команду Владимира Зеленского с тем, чтобы "украинская сторона вернулась за стол переговоров".
Что важно понимать, во время переговоров в Стамбуле 2 июня, когда состоялся второй раунд встреч, Украина и РФ договорились о возвращении 6000 на 6000 тел погибших солдат.
Киев и Москва также смогли прийти к согласию в вопросе обмена "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
В прошлом месяце состоялся серия обменов и возвратов в Украину как пленных, так и тел погибших украинских воинов.
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