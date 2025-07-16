Команда российского диктатора Владимира Путина потребовала у главы Белого дома Дональда Трампа надавить на Украину. Кремль цинично лжет, что Киев не хочет начинать новый раунд переговоров по завершению войны.

Кремль придумал новое странное требование

С заявлением по этому поводу выступил неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российские пропагандисты поинтересовались у последнего, можно ли договориться с союзниками о давлении на команду Владимира Зеленского с тем, чтобы "украинская сторона вернулась за стол переговоров".

Мы всех призываем это сделать (давить на Украину — ред.), в данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов — президента Трампа и его команды. И много было заявлений, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Что важно понимать, во время переговоров в Стамбуле 2 июня, когда состоялся второй раунд встреч, Украина и РФ договорились о возвращении 6000 на 6000 тел погибших солдат.

Киев и Москва также смогли прийти к согласию в вопросе обмена "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.

В прошлом месяце состоялся серия обменов и возвратов в Украину как пленных, так и тел погибших украинских воинов.