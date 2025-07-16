У Путіна висунули абсурдну вимогу після ультиматуму Трампа

Команда російського диктатора Володимира Путіна почала вимагати в очільника Білого дому Дональда Трампа натиснути на Україну. Кремль цинічно бреше, що Київ не хоче розпочинати новий раунд переговорів щодо завершення війни.
Головні тези:
- Офіційна Москва фактично висунула Трампу зустрічний ультиматум.
- Росія бреше, що Україна не хоче домовлятися про завершення війни.
Кремль вигадав нову дивну вимогу
З заявою з цього приводу виступив незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков.
Російські пропагандисти поцікавилися в останнього, чи можна домовитися з союзниками про тиск на команду Володимира Зеленського з тим, щоб "українська сторона повернулася за стіл переговорів".
Що важливо розуміти, під час переговорів у Стамбулі 2 червня, коли відбувся другий раунд зустрічей, Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів.
Київ та Москва також змогли дійти згоди у питанні обміну "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
Протягом минулого місяця відбулась низка обмінів і повернень в Україну як полонених, так і тіл загиблих українських воїнів.
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