У Путіна висунули абсурдну вимогу після ультиматуму Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

У Путіна висунули абсурдну вимогу після ультиматуму Трампа

Путін
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Джерело:  online.ua

Команда російського диктатора Володимира Путіна почала вимагати в очільника Білого дому Дональда Трампа натиснути на Україну. Кремль цинічно бреше, що Київ не хоче розпочинати новий раунд переговорів щодо завершення війни.

Головні тези:

  • Офіційна Москва фактично висунула Трампу зустрічний ультиматум.
  • Росія бреше, що Україна не хоче домовлятися про завершення війни.

Кремль вигадав нову дивну вимогу

З заявою з цього приводу виступив незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков.

Російські пропагандисти поцікавилися в останнього, чи можна домовитися з союзниками про тиск на команду Володимира Зеленського з тим, щоб "українська сторона повернулася за стіл переговорів".

Ми всіх закликаємо це зробити (тиснути на Україну — ред.), в даному випадку основними є посередницькі зусилля Сполучених Штатів — президента Трампа і його команди. І багато було заяв зроблено, багато було слів про розчарування, але ми, звичайно ж, хочемо сподіватися, що паралельно з цим чиниться тиск на українську сторону.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Що важливо розуміти, під час переговорів у Стамбулі 2 червня, коли відбувся другий раунд зустрічей, Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів.

Київ та Москва також змогли дійти згоди у питанні обміну "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.

Протягом минулого місяця відбулась низка обмінів і повернень в Україну як полонених, так і тіл загиблих українських воїнів.

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