"Трамп не зрадив Україну". Чого далі очікувати від президента США

Останні події на міжнародній арені шокували багатьох, адже ніхто не очікував від американського лідера Дональда Трампа посилення допомоги для України. Однак редакція CNN попереджає, що радіти рано: американський лідер досі не поспішає завдати санкційного удару по РФ, хоча давно повинен був це зробити.

Дедлайн Трампа для Путіна може бути лише пустою погрозою

На переконання журналістів, нові кроки президента США дійсно важливі.

Насамперед йдеться про обіцянки щодо постачання Patriot, погрози новими санкціями проти Росії, жорсткі заяви на адресу Путіна.

Ми готові до рішучих заходів, якщо Росія не погодиться на мир. Дональд Трамп Президент США

Хоча американський лідер 14 липня виступив з жорстким ультиматумом на адресу Росії, це, здається, геть не злякало Кремль.

Армія РФ продовжує здійснювати масовані атаки на Україну, а Путін висуває свої абсурдні вимоги.

Літній наступ триває, загрожуючи втратою територій та життів мирних жителів. Але найгірші побоювання щодо другого терміну Трампа поки не справдилися. Трамп не зрадив Україну, не віддав Європу на милість Кремля, і навіть став м’якше ставитись до НАТО, — наголошують журналісти. Поширити

Що стосується 50-денного терміну для Росії, то саме тут ховається головна проблема.

Ні для кого не секрет, що дедлайни Трампа, у більшості випадків, — це пусті слова.