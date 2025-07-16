"Трамп не зрадив Україну". Чого далі очікувати від президента США

Останні події на міжнародній арені шокували багатьох, адже ніхто не очікував від американського лідера Дональда Трампа посилення допомоги для України. Однак редакція CNN попереджає, що радіти рано: американський лідер досі не поспішає завдати санкційного удару по РФ, хоча давно повинен був це зробити.
Головні тези:
- Трамп досі не зміг налякати Путіна та змусити його відступити.
- За 50 днів стане зрозуміло, чи справді президент США готовий до рішучих дій.
Дедлайн Трампа для Путіна може бути лише пустою погрозою
На переконання журналістів, нові кроки президента США дійсно важливі.
Насамперед йдеться про обіцянки щодо постачання Patriot, погрози новими санкціями проти Росії, жорсткі заяви на адресу Путіна.
Хоча американський лідер 14 липня виступив з жорстким ультиматумом на адресу Росії, це, здається, геть не злякало Кремль.
Армія РФ продовжує здійснювати масовані атаки на Україну, а Путін висуває свої абсурдні вимоги.
Що стосується 50-денного терміну для Росії, то саме тут ховається головна проблема.
Ні для кого не секрет, що дедлайни Трампа, у більшості випадків, — це пусті слова.
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