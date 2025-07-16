"Уже відправляють". Трамп повідомив важливі новини щодо Patriot

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив представникам ЗМІ, що перші ракети Patriot, призначені для України, вже відправляють союзникам.

Україна незабаром отримає ще більше Patriot

Їх (Patriot — ред.) уже відправляють, — наголосив очільник Білого дому. Поширити

Журналісти поцікавилися в Дональда Трампа, з яких країн наразі здійснюються постачання.

Американський лідер наголосив, що перші ракети надходять з Німеччини.

Вони надходять з Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату…Ми завжди отримуємо наші гроші назад в повному обсязі. Дональд Трамп Президент США

Очільник Білого дому також заявив журналістам, що у нього не було розмов з російським диктатором Володимиром Путіним після 14 липня.

Як відомо, саме цього дня він офіційно оголосив, що планує передати Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot.

Дональд Трамп не приховував обурення діями Росії та наголосив, що введе жорсткі санкції проти РФ, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир.