"Уже відправляють". Трамп повідомив важливі новини щодо Patriot
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"Уже відправляють". Трамп повідомив важливі новини щодо Patriot

Трамп
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Джерело:  Reuters

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив представникам ЗМІ, що перші ракети Patriot, призначені для України, вже відправляють союзникам.

Головні тези:

  • Трамп планує передати Україні до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot найближчим часом.
  • Президент США зізнався, чи обговорював з Путіним його останні рішення.

Україна незабаром отримає ще більше Patriot

Їх (Patriot — ред.) уже відправляють, — наголосив очільник Білого дому.

Журналісти поцікавилися в Дональда Трампа, з яких країн наразі здійснюються постачання.

Американський лідер наголосив, що перші ракети надходять з Німеччини.

Вони надходять з Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату…Ми завжди отримуємо наші гроші назад в повному обсязі.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Очільник Білого дому також заявив журналістам, що у нього не було розмов з російським диктатором Володимиром Путіним після 14 липня.

Як відомо, саме цього дня він офіційно оголосив, що планує передати Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot.

Дональд Трамп не приховував обурення діями Росії та наголосив, що введе жорсткі санкції проти РФ, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир.

Окрім того, американський лідер заявив про передачу Україні до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot найближчим часом.

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