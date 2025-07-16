"Уже отправляют". Трамп сообщил важные новости касательно Patriot

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил представителям СМИ, что первые ракеты Patriot, предназначенные для Украины, уже отправляются союзникам.

Украина вскоре получит еще больше Patriot

Их (Patriot — ред.) уже отправляют, — подчеркнул глава Белого дома. Поделиться

Журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, из каких стран осуществляются поставки.

Американский лидер подчеркнул, что первые ракеты поступают из Германии.

Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату… Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома также заявил журналистам, что у него не было разговоров с российским диктатором Владимиром Путиным после 14 июля.

Как известно, именно в этот день он официально объявил, что планирует передать Украине разные типы вооружения, в том числе Patriot.

Дональд Трамп не скрывал возмущения действиями России и подчеркнул, что введет жесткие санкции против РФ, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о мире.