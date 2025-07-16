"Уже отправляют". Трамп сообщил важные новости касательно Patriot

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил представителям СМИ, что первые ракеты Patriot, предназначенные для Украины, уже отправляются союзникам.
Главные тезисы
- Трамп планирует передать Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время.
- Президент США признался, обсуждал ли с Путиным его последние решения.
Украина вскоре получит еще больше Patriot
Журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, из каких стран осуществляются поставки.
Американский лидер подчеркнул, что первые ракеты поступают из Германии.
Глава Белого дома также заявил журналистам, что у него не было разговоров с российским диктатором Владимиром Путиным после 14 июля.
Как известно, именно в этот день он официально объявил, что планирует передать Украине разные типы вооружения, в том числе Patriot.
Дональд Трамп не скрывал возмущения действиями России и подчеркнул, что введет жесткие санкции против РФ, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о мире.
Кроме того, американский лидер заявил о передаче Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время.
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