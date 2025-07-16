"Уже отправляют". Трамп сообщил важные новости касательно Patriot
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"Уже отправляют". Трамп сообщил важные новости касательно Patriot

Трамп
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Источник:  Reuters

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил представителям СМИ, что первые ракеты Patriot, предназначенные для Украины, уже отправляются союзникам.

Главные тезисы

  • Трамп планирует передать Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время.
  • Президент США признался, обсуждал ли с Путиным его последние решения.

Украина вскоре получит еще больше Patriot

Их (Patriot — ред.) уже отправляют, — подчеркнул глава Белого дома.

Журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, из каких стран осуществляются поставки.

Американский лидер подчеркнул, что первые ракеты поступают из Германии.

Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату… Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Глава Белого дома также заявил журналистам, что у него не было разговоров с российским диктатором Владимиром Путиным после 14 июля.

Как известно, именно в этот день он официально объявил, что планирует передать Украине разные типы вооружения, в том числе Patriot.

Дональд Трамп не скрывал возмущения действиями России и подчеркнул, что введет жесткие санкции против РФ, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о мире.

Кроме того, американский лидер заявил о передаче Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время.

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