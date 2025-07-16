"Вдарить сильно". Генсек НАТО звернувся до союзників Путіна

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, вторинні санкції проти Росії можуть також стати вкрай потужним ударом по Китаю, Бразилії та Індії, якщо диктатор Володимир Путін проігнорує ультиматум американського лідера Дональда Трампа щодо завершення війни.
Головні тези:
- Генсек НАТО закликає Китай, Бразилію та Індію вмовити Путіна завершити війну.
- Європейські союзники готові фінансувати Україну стільки, скільки знадобиться.
Генсек НАТО пригрозив поплічникам Путіна
Марк Рютте публічно попередив, що вторинні санкції можуть "дуже сильно" вдарити по Китаю, Бразилії та Індії.
За його словами, європейські союзники "знайдуть гроші" для України, щоб вона мала сили та ресурси продовжувати оборонятися від російської агресії до початку будь-яких мирних переговорів.
Як уже згадувалося раніше, 14 липня президент США Дональд Трамп висловив обурення діями Росії та пригрозив ввести дуже жорсткі санкції, якщо протягом наступних 50 днів Кремль не захоче підписати мирну угоду.
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