"Вдарить сильно". Генсек НАТО звернувся до союзників Путіна

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, вторинні санкції проти Росії можуть також стати вкрай потужним ударом по Китаю, Бразилії та Індії, якщо диктатор Володимир Путін проігнорує ультиматум американського лідера Дональда Трампа щодо завершення війни.

Генсек НАТО пригрозив поплічникам Путіна

Марк Рютте публічно попередив, що вторинні санкції можуть "дуже сильно" вдарити по Китаю, Бразилії та Індії.

Я закликаю ці три країни. Можливо, вам варто звернути на це увагу, бо це, можливо, сильно вдарить по вам. Будь ласка, зателефонуйте Володимиру Путіну і скажіть йому, що він має серйозно поставитися до мирних переговорів. Марк Рютте Генсек НАТО

За його словами, європейські союзники "знайдуть гроші" для України, щоб вона мала сили та ресурси продовжувати оборонятися від російської агресії до початку будь-яких мирних переговорів.

Як уже згадувалося раніше, 14 липня президент США Дональд Трамп висловив обурення діями Росії та пригрозив ввести дуже жорсткі санкції, якщо протягом наступних 50 днів Кремль не захоче підписати мирну угоду.