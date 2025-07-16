"Ударит сильно". Генсек НАТО обратился к союзникам Путина
Категория
Экономика
Дата публикации

"Ударит сильно". Генсек НАТО обратился к союзникам Путина

Генсек НАТО пригрозил приспешникам Путина
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Источник:  The Guardian

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, вторичные санкции против России могут стать крайне мощным ударом по Китаю, Бразилии и Индии, если диктатор Владимир Путин проигнорирует ультиматум американского лидера Дональда Трампа по завершению войны.

Главные тезисы

  • Генсек НАТО призывает Китай, Бразилию и Индию уговорить Путина завершить войну.
  • Европейские союзники готовы финансировать Украину столько, сколько понадобится.

Генсек НАТО пригрозил приспешникам Путина

Марк Рютте публично предупредил, что вторичные санкции могут "очень сильно" ударить по Китаю, Бразилии и Индии.

Я призываю эти три страны. Возможно, вам стоит обратить на это внимание, потому что это может ударит сильно по вам. Пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно отнестись к мирным переговорам.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

По его словам, европейские союзники "найдут деньги" для Украины, чтобы у нее были силы и ресурсы продолжать обороняться от российской агрессии до начала любых мирных переговоров.

Как уже упоминалось ранее, 14 июля президент США Дональд Трамп выразил возмущение действиями России и пригрозил ввести очень жесткие санкции, если в течение следующих 50 дней Кремль не захочет подписать мирное соглашение.

Если мы не договоримся в течение 50 дней, мы наложим очень строгие тарифы примерно в 100%. Вы называете их вторичными тарифами (тарифы против торговых партнеров России. — ред.)

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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