"Ударит сильно". Генсек НАТО обратился к союзникам Путина

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, вторичные санкции против России могут стать крайне мощным ударом по Китаю, Бразилии и Индии, если диктатор Владимир Путин проигнорирует ультиматум американского лидера Дональда Трампа по завершению войны.
Главные тезисы
- Генсек НАТО призывает Китай, Бразилию и Индию уговорить Путина завершить войну.
- Европейские союзники готовы финансировать Украину столько, сколько понадобится.
Генсек НАТО пригрозил приспешникам Путина
Марк Рютте публично предупредил, что вторичные санкции могут "очень сильно" ударить по Китаю, Бразилии и Индии.
По его словам, европейские союзники "найдут деньги" для Украины, чтобы у нее были силы и ресурсы продолжать обороняться от российской агрессии до начала любых мирных переговоров.
Как уже упоминалось ранее, 14 июля президент США Дональд Трамп выразил возмущение действиями России и пригрозил ввести очень жесткие санкции, если в течение следующих 50 дней Кремль не захочет подписать мирное соглашение.
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