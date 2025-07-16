"Ударит сильно". Генсек НАТО обратился к союзникам Путина

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, вторичные санкции против России могут стать крайне мощным ударом по Китаю, Бразилии и Индии, если диктатор Владимир Путин проигнорирует ультиматум американского лидера Дональда Трампа по завершению войны.

Генсек НАТО пригрозил приспешникам Путина

Марк Рютте публично предупредил, что вторичные санкции могут "очень сильно" ударить по Китаю, Бразилии и Индии.

Я призываю эти три страны. Возможно, вам стоит обратить на это внимание, потому что это может ударит сильно по вам. Пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно отнестись к мирным переговорам. Марк Рютте Генсек НАТО

По его словам, европейские союзники "найдут деньги" для Украины, чтобы у нее были силы и ресурсы продолжать обороняться от российской агрессии до начала любых мирных переговоров.

Как уже упоминалось ранее, 14 июля президент США Дональд Трамп выразил возмущение действиями России и пригрозил ввести очень жесткие санкции, если в течение следующих 50 дней Кремль не захочет подписать мирное соглашение.