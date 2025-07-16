В России разбился вертолет МИ-8 — видео

В Хабаровском крае России разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились 5 человек. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.
Главные тезисы
- Вертолет исчез во время перелета из Магадана в Охотск.
- Его искали двое суток. Впоследствии были обнаружены обломки со следами пожара.
Россия потеряла еще один вертолет
Об этом сообщают как прокремлевские СМИ, так и оппозиционные медиа.
Согласно их данным, вертолет принадлежал авиакомпании "Взлёт".
Он исчез 14 июля во время перелета из Охотска в Магадан. На борту судна находились пять человек: трое членов экипажа и два техника.
Следует обратить внимание на то, что вертолет возвращался в Магадан после ремонта.
Поиск воздушного судна после его неожиданного исчезновения длился двое суток. 16 июля в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае обнаружили обломки со следами пожара.
Кстати, 2 месяца назад в Орловской области России также разбился военный вертолет Ми-8. Ни один из членов экипажа не выжил.
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