В России разбился вертолет МИ-8 — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В России разбился вертолет МИ-8 — видео

Россия потеряла еще один вертолет
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Источник:  online.ua

В Хабаровском крае России разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились 5 человек. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

Главные тезисы

  • Вертолет исчез во время перелета из Магадана в Охотск.
  • Его искали двое суток. Впоследствии были обнаружены обломки со следами пожара.

Россия потеряла еще один вертолет

Об этом сообщают как прокремлевские СМИ, так и оппозиционные медиа.

Согласно их данным, вертолет принадлежал авиакомпании "Взлёт".

Он исчез 14 июля во время перелета из Охотска в Магадан. На борту судна находились пять человек: трое членов экипажа и два техника.

Следует обратить внимание на то, что вертолет возвращался в Магадан после ремонта.

Поиск воздушного судна после его неожиданного исчезновения длился двое суток. 16 июля в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае обнаружили обломки со следами пожара.

После введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных судах. Это объясняют недостатком необходимых деталей, ранее Россией импортированных из западных стран.

Кстати, 2 месяца назад в Орловской области России также разбился военный вертолет Ми-8. Ни один из членов экипажа не выжил.

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