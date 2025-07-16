ГУР ликвидировало российских операторов БПЛА "Скат 350М"
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР ликвидировало российских операторов БПЛА "Скат 350М"

ГУР
Что известно о новой операции ГУР
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Главное управление разведки Украины сообщает о новой успешной операции своих бойцов, в рамках которой удалось уничтожить личный состав армии РФ, а также ее технику. На этот раз грохот раздавался в Токмаке.

Главные тезисы

  • БПЛА "Скат 350М" использовался российскими оккупантами для выявления позиций украинских воинов и корректировки артиллерийского огня.
  • В результате операции был уничтожен аэроразводный аппарат вместе с его операторами.

Что известно о новой операции ГУР

По словам украинских разведчиков, утром 16 июля 2025 на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел мощный взрыв.

После этого в воздух взлетел зеленый УАЗ 452.

Внутри "буханки" находились два российских оккупанта — членов экипажа аэроразведки, специализировавшихся на использовании БПЛА "Скат 350М", — сообщают в ГУР.

Что важно понимать, этот беспилотник российские оккупанты использовали для выявления позиций украинских воинов в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня.

Украинским разведчикам удалось уничтожить обоих российских операторов вместе с БПЛА "Скат 350М", который они перевозили в "буханке".

ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие. Слава Украине! — сказано в заявлении разведчиков.

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