ГУР ликвидировало российских операторов БПЛА "Скат 350М"

Главное управление разведки Украины сообщает о новой успешной операции своих бойцов, в рамках которой удалось уничтожить личный состав армии РФ, а также ее технику. На этот раз грохот раздавался в Токмаке.

Что известно о новой операции ГУР

По словам украинских разведчиков, утром 16 июля 2025 на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел мощный взрыв.

После этого в воздух взлетел зеленый УАЗ 452.

Внутри "буханки" находились два российских оккупанта — членов экипажа аэроразведки, специализировавшихся на использовании БПЛА "Скат 350М", — сообщают в ГУР. Поделиться

Что важно понимать, этот беспилотник российские оккупанты использовали для выявления позиций украинских воинов в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня.

Украинским разведчикам удалось уничтожить обоих российских операторов вместе с БПЛА "Скат 350М", который они перевозили в "буханке".