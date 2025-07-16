ГУР ликвидировало российских операторов БПЛА "Скат 350М"

Главное управление разведки Украины сообщает о новой успешной операции своих бойцов, в рамках которой удалось уничтожить личный состав армии РФ, а также ее технику. На этот раз грохот раздавался в Токмаке.
Главные тезисы
- БПЛА "Скат 350М" использовался российскими оккупантами для выявления позиций украинских воинов и корректировки артиллерийского огня.
- В результате операции был уничтожен аэроразводный аппарат вместе с его операторами.
Что известно о новой операции ГУР
По словам украинских разведчиков, утром 16 июля 2025 на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел мощный взрыв.
После этого в воздух взлетел зеленый УАЗ 452.
Что важно понимать, этот беспилотник российские оккупанты использовали для выявления позиций украинских воинов в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня.
Украинским разведчикам удалось уничтожить обоих российских операторов вместе с БПЛА "Скат 350М", который они перевозили в "буханке".
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