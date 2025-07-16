ГУР ліквідувало російських операторів БПЛА “Скат 350М”

Головне управління розвідки України повідомляє про нову успішну операцію своїх бійців, у межах якої вдалося знищити особовий склад армії РФ, а також її техніку. Цього разу гуркіт лунав у Токмаку.
Головні тези:
- БПЛА “Скат 350М” використовувався російськими окупантами для виявлення позицій українських воїнів та коригування артилерійського вогню.
- У результаті операції було знищено аеророзвідний апарат разом з його операторами.
Що відомо про нову операцію ГУР
За словами українських розвідників, вранці 16 липня 2025 року на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області прогримів потужний вибух.
Після цього у повітря злетів зелений УАЗ 452.
Що важливо розуміти, цей безпілотник російські окупанти використовували для виявлення позицій українських воїнів у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню.
Українським розвідникам вдалося знищити обох російських операторів разом з БПЛА “Скат 350М”, який вони перевозили в “буханці”.
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