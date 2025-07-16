ГУР ліквідувало російських операторів БПЛА “Скат 350М”

Головне управління розвідки України повідомляє про нову успішну операцію своїх бійців, у межах якої вдалося знищити особовий склад армії РФ, а також її техніку. Цього разу гуркіт лунав у Токмаку.

Що відомо про нову операцію ГУР

За словами українських розвідників, вранці 16 липня 2025 року на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області прогримів потужний вибух.

Після цього у повітря злетів зелений УАЗ 452.

Всередині “буханки” перебувало двоє російських окупантів — членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА “Скат 350М”, — повідомляють у ГУР. Поширити

Що важливо розуміти, цей безпілотник російські окупанти використовували для виявлення позицій українських воїнів у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню.

Українським розвідникам вдалося знищити обох російських операторів разом з БПЛА “Скат 350М”, який вони перевозили в “буханці”.