ГУР ліквідувало російських операторів БПЛА “Скат 350М”
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР ліквідувало російських операторів БПЛА “Скат 350М”

ГУР
ГУР

Головне управління розвідки України повідомляє про нову успішну операцію своїх бійців, у межах якої вдалося знищити особовий склад армії РФ, а також її техніку. Цього разу гуркіт лунав у Токмаку.

Головні тези:

  • БПЛА “Скат 350М” використовувався російськими окупантами для виявлення позицій українських воїнів та коригування артилерійського вогню.
  • У результаті операції було знищено аеророзвідний апарат разом з його операторами.

Що відомо про нову операцію ГУР

За словами українських розвідників, вранці 16 липня 2025 року на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області прогримів потужний вибух.

Після цього у повітря злетів зелений УАЗ 452.

Всередині “буханки” перебувало двоє російських окупантів — членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА “Скат 350М”, — повідомляють у ГУР.

Що важливо розуміти, цей безпілотник російські окупанти використовували для виявлення позицій українських воїнів у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню.

Українським розвідникам вдалося знищити обох російських операторів разом з БПЛА “Скат 350М”, який вони перевозили в “буханці”.

ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата. Слава Україні! — йдеться в заяві розвідників.

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