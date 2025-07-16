Росія атакувала Вінницю десятками дронів — є постраждалі

Уночі 16 липня Вінниця потрапила під масований удар російських безпілотників. Відбулися влучання по обʼєктах промислової і цивільної інфраструктури. За попередніми даними, постраждали семеро людей.
Головні тези:
- За даними влади, область атакували 28 ворожих безпілотників.
- У регіоні відомо про щонайменше 4 пошкоджені будинки.
Атака РФ на Вінницю 16 липня — що відомо
Про ситуацію у місті та області розповіла заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.
Близько 03:00 у Вінниці пролунали перші потужні вибухи.
О 07:05. Заболотна офіційно підтвердила, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до семи.
Окрім того, зафіксовані влучання в обʼєкти промислової інфраструктури.
За словами Заболотної, на одному з об’єктів пожежу вдалося локалізувати, на іншому рятувальники продовжують роботу.
Також на території Вінницької області пошкоджено чотири житлових будинки. Один з будинків отримав суттєві пошкодження.
Згідно з останніми даними, регіон атакувало 28 БпЛА, з них орієнтовно 18 цілей знищено.
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