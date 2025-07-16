Росія атакувала Вінницю десятками дронів — є постраждалі

Уночі 16 липня Вінниця потрапила під масований удар російських безпілотників. Відбулися влучання по обʼєктах промислової і цивільної інфраструктури. За попередніми даними, постраждали семеро людей.

Атака РФ на Вінницю 16 липня — що відомо

Про ситуацію у місті та області розповіла заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Внаслідок ворожої атаки у місті Вінниця є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. На даний час є інформація про 4 постраждалих, — спочатку повідомила вона. Поширити

Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.

Близько 03:00 у Вінниці пролунали перші потужні вибухи.

О 07:05. Заболотна офіційно підтвердила, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до семи.

П’ятеро з них — з опіками. Двоє у важкому стані, троє — середнього ступеня, — заявила чиновниця. Поширити

Окрім того, зафіксовані влучання в обʼєкти промислової інфраструктури.

За словами Заболотної, на одному з об’єктів пожежу вдалося локалізувати, на іншому рятувальники продовжують роботу.

Також на території Вінницької області пошкоджено чотири житлових будинки. Один з будинків отримав суттєві пошкодження.

Згідно з останніми даними, регіон атакувало 28 БпЛА, з них орієнтовно 18 цілей знищено.