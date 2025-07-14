У ГУР показали бойову роботу НРК "Лють" — відео

Українська розвідка масштабує використання наземних роботизованих комплексів під час бойових операцій.

Бійці ГУР використовують НРК “Лють” на фронті

На ексклюзивних кадрах — застосування НРК "Лють" на фронті в Сумській області, а також радіоперехоплення реакції московитів після зустрічі з машиною, — підписано відео.

Це робот, який озброєний кулеметом ПКТ, долає складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів. Він також демонструє стабільний зв’язок упродовж руху та передає "картинку" на пункт управління.

На відео видно, що діставшись ворожих позицій робот, щільним кулеметним вогнем, знищує російських окупантів. Поширити

Наземний роботизований комплекс "Лють" пройшов бойове випробування в умовах реального бою. Його озброєно кулеметом калібру 7,62 мм і обладнано системами, які дозволяють виявляти та знищувати цілі як удень, так і вночі.

Комплекс має компактні розміри — він легко транспортується в кузові військового пікапа. Завдяки безшумному електродвигуну та потужним акумуляторам "Лють" здатен працювати тривалий час. Високий кліренс дає змогу долати складний рельєф, а система функціонує у широкому температурному діапазоні.

Керування НРК здійснюється дистанційно з укриття, що дозволяє оператору уникати прямої загрози. Основне призначення бойового робота — підтримка українських підрозділів і заміна військових на особливо небезпечних ділянках фронту.