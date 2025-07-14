У ГУР показали бойову роботу НРК "Лють" — відео

Українська розвідка масштабує використання наземних роботизованих комплексів під час бойових операцій.
Головні тези:
- Українська розвідка активно використовує наземні роботизовані комплекси, зокрема НРК “Лють”, на фронті в Сумській області.
- Наземний робот озброєний кулеметом ПКТ та обладнаний системами для виявлення та знищення цілей як удень, так і вночі.
- Комплекс має компактні розміри, високий кліренс та працює на безшумному електродвигуні, що дозволяє ефективно використовувати його на небезпечних ділянках фронту.
Бійці ГУР використовують НРК “Лють” на фронті
На ексклюзивних кадрах — застосування НРК "Лють" на фронті в Сумській області, а також радіоперехоплення реакції московитів після зустрічі з машиною, — підписано відео.
Це робот, який озброєний кулеметом ПКТ, долає складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів. Він також демонструє стабільний зв’язок упродовж руху та передає "картинку" на пункт управління.
Наземний роботизований комплекс "Лють" пройшов бойове випробування в умовах реального бою. Його озброєно кулеметом калібру 7,62 мм і обладнано системами, які дозволяють виявляти та знищувати цілі як удень, так і вночі.
Комплекс має компактні розміри — він легко транспортується в кузові військового пікапа. Завдяки безшумному електродвигуну та потужним акумуляторам "Лють" здатен працювати тривалий час. Високий кліренс дає змогу долати складний рельєф, а система функціонує у широкому температурному діапазоні.
Керування НРК здійснюється дистанційно з укриття, що дозволяє оператору уникати прямої загрози. Основне призначення бойового робота — підтримка українських підрозділів і заміна військових на особливо небезпечних ділянках фронту.
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