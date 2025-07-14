У ГУР показали боевую работу НРК "Лють" — видео

Украинская разведка масштабирует использование наземных роботизированных комплексов во время боевых операций.
Главные тезисы
- НРК “Лють” - наземный робот с пулеметом ПКТ, используемый украинской разведкой на фронте в Сумской области.
- Боевое испытание в условиях реального боя подтвердило эффективность 'Люта' в уничтожении враждебных целей.
- “Лють” оснащен системами обнаружения и уничтожения целей как днем, так и ночью, работает на бесшумном электродвигателе и имеет высокий клиренс.
Бойцы ГУР используют НРК "Лють" на фронте
На эксклюзивных кадрах — применение НРК "Лют" на фронте в Сумской области, а также радиоперехват реакции московитов после встречи с машиной, — подписано видео.
Это робот, вооруженный пулеметом ПКТ, преодолевает сложные участки рельефа вместе с поваленными деревьями и воронками от взрывов. Он также демонстрирует стабильную связь во время движения и передает "картинку" на пункт управления.
Наземный роботизированный комплекс "Лют" прошел боевое испытание в условиях реального боя. Он вооружен пулеметом калибра 7,62 мм и оборудован системами, позволяющими обнаруживать и уничтожать цели как днем, так и ночью.
Комплекс имеет компактные размеры — он легко транспортируется в кузове военного пикапа. Благодаря бесшумному электродвигателю и мощным аккумуляторам "Лют" способен работать длительное время. Высокий клиренс позволяет преодолевать сложный рельеф, а система работает в широком температурном диапазоне.
Управление НРК осуществляется дистанционно по укрытию, что позволяет оператору избегать прямой угрозы. Основное предназначение боевого робота — поддержка украинских подразделений и замена военных на особо опасных участках фронта.
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