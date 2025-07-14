У ГУР показали боевую работу НРК "Лють" — видео

Бойцы ГУР используют НРК "Лють" на фронте

На эксклюзивных кадрах — применение НРК "Лют" на фронте в Сумской области, а также радиоперехват реакции московитов после встречи с машиной, — подписано видео.

Это робот, вооруженный пулеметом ПКТ, преодолевает сложные участки рельефа вместе с поваленными деревьями и воронками от взрывов. Он также демонстрирует стабильную связь во время движения и передает "картинку" на пункт управления.

На видео видно, что доставшись враждебных позиций робот, плотным пулеметным огнем, уничтожает российских окупантов. Поделиться

Наземный роботизированный комплекс "Лют" прошел боевое испытание в условиях реального боя. Он вооружен пулеметом калибра 7,62 мм и оборудован системами, позволяющими обнаруживать и уничтожать цели как днем, так и ночью.

Комплекс имеет компактные размеры — он легко транспортируется в кузове военного пикапа. Благодаря бесшумному электродвигателю и мощным аккумуляторам "Лют" способен работать длительное время. Высокий клиренс позволяет преодолевать сложный рельеф, а система работает в широком температурном диапазоне.

Управление НРК осуществляется дистанционно по укрытию, что позволяет оператору избегать прямой угрозы. Основное предназначение боевого робота — поддержка украинских подразделений и замена военных на особо опасных участках фронта.