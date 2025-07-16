Россия атаковала Винницу десятками дронов — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Винницу десятками дронов — есть пострадавшие

Атака РФ на Винницу 16 июля - что известно
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Источник:  online.ua

Ночью 16 июля Винница подверглась массированному удару российских беспилотников. Зафиксированы попадания по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали семь человек.

Главные тезисы

  • По данным властей, область атаковали 28 вражеских беспилотников.
  • В регионе известно о по меньшей мере 4 поврежденных домах.

Атака РФ на Винницу 16 июля — что известно

О ситуации в городе и области рассказала заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

В результате вражеской атаки в городе Винница есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры. В настоящее время есть информация о четырех пострадавших, — сначала сообщила она.

В течение ночи Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города.

Около 03:00 в Виннице прогремели первые мощные взрывы.

В 07:05 Заболотная официально подтвердила, что количество пострадавших в результате российской атаки возросло до семи.

Пятеро из них с ожогами. Двое в тяжелом состоянии, трое — средней степени, — заявила чиновница.

Кроме того, зафиксированы попадания в объекты промышленной инфраструктуры.

По словам Заболотной, на одном из объектов пожар удалось локализовать, на другом спасатели продолжают работу.

Также на территории Винницкой области повреждены четыре жилых дома. Один из домов получил серьезные повреждения.

Согласно последним данным, регион атаковало 28 БПЛА, из них ориентировочно 18 целей уничтожено.

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