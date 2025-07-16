Балістика та 400 дронів. Перші подробиці нової атаки РФ на Україну

Протягом ночі 15 та 16 липня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 400-ми ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався у небі на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях.
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
Новий повітряний напад росіяни здійснювали з напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — ТОТ Криму (до 255 із них — "шахеди").
Цього разу головні напрямки удару — Кривий Ріг, Харків, Вінниця.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Також вказано, що 145 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що відбулося влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
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