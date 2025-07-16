Баллистика и 400 дронов. Первые подробности новой атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Баллистика и 400 дронов. Первые подробности новой атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
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В течение ночи 15 и 16 июля российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, а также 400 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило в небе на севере, юге, востоке и в центре страны.
  • Зафиксировано попадание 1 ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

Новое воздушное нападение россияне совершали по направлениям: Шаталово, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма (до 255 из них — "шахеды").

На этот раз главные направления удара — Кривой Рог, Харьков, Винница.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 198 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Также указано, что 145 дронов-имитаторов — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что произошло попадание 1 ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

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