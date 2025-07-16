У Росії розбився вертоліт МІ-8 — відео

У Хабаровському краї Росії розбився вертоліт Мі-8, на борту якого було 5 осіб. За попередніми даними, нікому з них вижити не вдалося.

Росія втратила ще один вертоліт

Про це повідомляють як прокремлівські ЗМІ, так і опозиційні медіа.

Згідно з їхніми даними, вертоліт належав авіакомпанії "Взльот".

Він зник 14 липня під час перельоту з Охотська в Магадан. На борту судна знаходилися п'ятеро осіб: троє членів екіпажу і двоє техніків.

Варто звернути увагу на те, що вертоліт повертався в Магадан після ремонту.

Пошук повітряного судна після його неочікуваного зникнення тривав дві доби. 16 липня в районі мису Гадікан у Хабаровському краї виявили уламки зі слідами пожежі.

Після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у РФ почастішали аварії на повітряних суднах. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн. Поширити

До слова, 2 місяці тому в Орловській області Росії також розбився військовий вертоліт Мі-8. Жоден з членів екіпажу не вижив.