У Росії розбився вертоліт МІ-8 — відео

У Хабаровському краї Росії розбився вертоліт Мі-8, на борту якого було 5 осіб. За попередніми даними, нікому з них вижити не вдалося.
Головні тези:
- Вертоліт зник під час перельоту з Охотська в Магадан.
- Його шукали дві доби. Згодом були виявлені уламки зі слідами пожежі.
Росія втратила ще один вертоліт
Про це повідомляють як прокремлівські ЗМІ, так і опозиційні медіа.
Згідно з їхніми даними, вертоліт належав авіакомпанії "Взльот".
Він зник 14 липня під час перельоту з Охотська в Магадан. На борту судна знаходилися п'ятеро осіб: троє членів екіпажу і двоє техніків.
Варто звернути увагу на те, що вертоліт повертався в Магадан після ремонту.
Пошук повітряного судна після його неочікуваного зникнення тривав дві доби. 16 липня в районі мису Гадікан у Хабаровському краї виявили уламки зі слідами пожежі.
До слова, 2 місяці тому в Орловській області Росії також розбився військовий вертоліт Мі-8. Жоден з членів екіпажу не вижив.
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