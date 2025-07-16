"Трамп не предал Украину". Чего дальше ждать от президента США

Последние события на международной арене шокировали многих, ведь никто не ожидал от американского лидера Дональда Трампа усиления помощи для Украины.
Главные тезисы
- Трамп до сих пор не смог напугать Путина и вынудить его отступить.
- Через 50 дней станет ясно, действительно ли президент США готов к решительным действиям.
Дедлайн Трампа для Путина может быть только пустой угрозой
По мнению журналистов, новые шаги президента США действительно важны.
В первую очередь речь идет об обещаниях по поставкам Patriot, угрозах касательно новых санкций против России, жестких заявлениях в адрес Путина.
Хотя американский лидер 14 июля выступил с жестким ультиматумом в адрес России, это, кажется, не испугало Кремль.
Армия РФ продолжает совершать массированные атаки на Украину, а Путин выдвигает свои абсурдные требования.
Что касается 50-дневного срока для России, то именно здесь прячется главная проблема.
Ни для кого не секрет, что дедлайны Трампа, в большинстве случаев, — это пустые слова.
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