Последние события на международной арене шокировали многих, ведь никто не ожидал от американского лидера Дональда Трампа усиления помощи для Украины.

Дедлайн Трампа для Путина может быть только пустой угрозой

По мнению журналистов, новые шаги президента США действительно важны.

В первую очередь речь идет об обещаниях по поставкам Patriot, угрозах касательно новых санкций против России, жестких заявлениях в адрес Путина.

Мы готовы к решительным мерам, если Россия не согласится на мир. Дональд Трамп Президент США

Хотя американский лидер 14 июля выступил с жестким ультиматумом в адрес России, это, кажется, не испугало Кремль.

Армия РФ продолжает совершать массированные атаки на Украину, а Путин выдвигает свои абсурдные требования.

Летнее наступление продолжается, угрожая утратой территорий и жизням мирных жителей. Но самые плохие опасения относительно второго срока Трампа пока не оправдались. Трамп не предал Украину, не отдал Европу на милость Кремля, и даже стал мягче относиться к НАТО, — отмечают журналисты. Поделиться

Что касается 50-дневного срока для России, то именно здесь прячется главная проблема.

Ни для кого не секрет, что дедлайны Трампа, в большинстве случаев, — это пустые слова.