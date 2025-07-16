"Трамп не предал Украину". Чего дальше ждать от президента США
Категория
Политика
Дата публикации

"Трамп не предал Украину". Чего дальше ждать от президента США

Трамп
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Источник:  CNN

Последние события на международной арене шокировали многих, ведь никто не ожидал от американского лидера Дональда Трампа усиления помощи для Украины.

Главные тезисы

  • Трамп до сих пор не смог напугать Путина и вынудить его отступить.
  • Через 50 дней станет ясно, действительно ли президент США готов к решительным действиям.

Дедлайн Трампа для Путина может быть только пустой угрозой

По мнению журналистов, новые шаги президента США действительно важны.

В первую очередь речь идет об обещаниях по поставкам Patriot, угрозах касательно новых санкций против России, жестких заявлениях в адрес Путина.

Мы готовы к решительным мерам, если Россия не согласится на мир.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Хотя американский лидер 14 июля выступил с жестким ультиматумом в адрес России, это, кажется, не испугало Кремль.

Армия РФ продолжает совершать массированные атаки на Украину, а Путин выдвигает свои абсурдные требования.

Летнее наступление продолжается, угрожая утратой территорий и жизням мирных жителей. Но самые плохие опасения относительно второго срока Трампа пока не оправдались. Трамп не предал Украину, не отдал Европу на милость Кремля, и даже стал мягче относиться к НАТО, — отмечают журналисты.

Что касается 50-дневного срока для России, то именно здесь прячется главная проблема.

Ни для кого не секрет, что дедлайны Трампа, в большинстве случаев, — это пустые слова.

Я боюсь, что все сведется к еще одному разговору с Путиным, который пообещает прекращение огня, а потом скажет: "Украина нарушила его", — и продолжит войну, — беспокоится бывшая заместительница представителя Пентагона Сабрина Сингх.

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