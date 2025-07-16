Армія РФ більше не здатна самостійно проводити наступ на фронті

Як зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, країна-агресорка РФ більше не може самостійно проводити наступальну операцію. Саме тому вона купує зброю у КНДР, Ірану, а також робить все можливе, щоб залучати якомога більшу кількість іноземців у свої війська.
Головні тези:
- Північна Корея стає для РФ перевалочним хабом між Китаєм.
- Путін досі боїться оголошувати загальну мобілізацію.
Росія більше не може воювати без допомоги союзників
Він також наголосив, що якби країна-агресорка могла самотужки проводити наступ на полі бою, то Кремль не намагався наростити виробництво зброї у Північній Кореї, купувати обхідними шляхами у європейських країн обладнання для своїх ракет, а також вони б не купували комплектуючі в Китаю.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ звернув увагу на те, що якраз Північна Корея стає перевалочним хабом між Китаєм і Росією.
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