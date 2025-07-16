Армія РФ більше не здатна самостійно проводити наступ на фронті

Якщо самостійно Росія — то ні, тому вони купують зброю і в Північної Кореї, в Ірану. Росія купує у Ірану і комплектуючі до ракет, і екіпіровку, і багато іншого обладнання. Якщо Північна Корея, то Росія купує у них не тільки снаряди, але й ракети і навіть стрілецьке озброєння, яке на полях бою вже почало знаходитись, і міномети, і реактивні системи залпового вогню і артилерію, тобто весь комплекс, — пояснив Іван Тимочко.