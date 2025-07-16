Армія РФ більше не здатна самостійно проводити наступ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ більше не здатна самостійно проводити наступ на фронті

армія РФ

Як зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, країна-агресорка РФ більше не може самостійно проводити наступальну операцію. Саме тому вона купує зброю у КНДР, Ірану, а також робить все можливе, щоб залучати якомога більшу кількість іноземців у свої війська. 

Головні тези:

  • Північна Корея стає для РФ перевалочним хабом між Китаєм.
  • Путін досі боїться оголошувати загальну мобілізацію.

Росія більше не може воювати без допомоги союзників

Якщо самостійно Росія — то ні, тому вони купують зброю і в Північної Кореї, в Ірану. Росія купує у Ірану і комплектуючі до ракет, і екіпіровку, і багато іншого обладнання. Якщо Північна Корея, то Росія купує у них не тільки снаряди, але й ракети і навіть стрілецьке озброєння, яке на полях бою вже почало знаходитись, і міномети, і реактивні системи залпового вогню і артилерію, тобто весь комплекс, — пояснив Іван Тимочко.

Він також наголосив, що якби країна-агресорка могла самотужки проводити наступ на полі бою, то Кремль не намагався наростити виробництво зброї у Північній Кореї, купувати обхідними шляхами у європейських країн обладнання для своїх ракет, а також вони б не купували комплектуючі в Китаю.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ звернув увагу на те, що якраз Північна Корея стає перевалочним хабом між Китаєм і Росією.

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